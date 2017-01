Calciomercato Roma/ News: le trattative in diretta di oggi, 13 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L’ESTERNO MA NON SOLO - In questi giorni la Roma sta lavorando soprattutto per l’acquisto di un esterno d’attacco. Le ultime notizie di calciomercato, riportate da Sky Sport, hanno ricapitolato la situazione: l’algerino Sofiane Feghouli è l’obiettivo numero 1 ma due ostacoli frenano la trattativa. Il primo è la divergenza di vedute sulla formula dell’operazione: la Roma vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, il West Ham insiste per l’obbligo di acquisizione da parte dei giallorossi. Inoltre gli Hammers hanno dovuto fare i conti con il caso Payet: l’esterno francese vuole cambiare aria in questo calciomercato, con preferenza assegnata al Marsiglia dell’ex Roma Rudi Garcia, per questo Feghouli potrebbe rimanere a disposizione del manager croato Slaven Bilic, che non vuole perdere due pariruolo in un colpo solo. Per la Roma l’alternativa offerta dal calciomercato è il belga Charly Musonda del Chelsea: i giallorossi aspetteranno fino a lunedì, se il fronte Feghouli rimarrà bloccato si cambierà direzione. Nel frattempo dalla Spagna rilanciano l’interesse della Roma per Alen Halilovic: secondo il quotidiano As, i capitolini sarebbero in lizza con il Betis di Siviglia per il giovane centrocampista croato, classe 1996 di proprietà dell’Amburgo (7 presenze e 1 gol in stagione). Pure in questo caso, la Roma potrebbe puntare ad un prestito anche se ad oggi la valutazione di Halilovic è in discesa (i tedeschi lo hanno acquistato in estate dal Barcellona, per 5 milioni di euro). Ad aiutare l’Italia potrebbe essere il fratellino Dino, diciottenne che ha già raggiunto il Bel Paese per aggregarsi all’Udinese (gioca nella formazione Primavera, anche lui a centrocampo): vedremo se il più grande degli Halilovic, che solo due anni fa passò al Barça con grandi aspettative, deciderà di considerare l’eventuale offerta della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: NOTIZIE SU MARIN - Un altro centrocampista e coetaneo di Alen Halilovic, che sta facendo parlare di sé in questi giorni di calciomercato, è il rumeno Razvan Marin. Gioca nel Viitorul e conta già 4 presenze e 1 rete nella sua nazionale maggiore, nonostante i soli 20 anni. Un ragazzo su cui sembra aver messo gli occhi anche la Roma: la conferma è arrivata dal direttore generale della squadra rumena, Cristian Bivolaru. Che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com: “Gli osservatori di Roma e Juventus hanno visionato molte partite di Marin, così come la Fiorentina e altre società. Non so se arriveranno offerte da 3 milioni, ma le attenzioni di queste società sono evidenti”. Con Walter Sabatini in cabina di regia, la Roma è sempre stata molto attenta ai talenti emergenti anche fuori dai confini europei. L’attuale direttore sportivo, Frederic Massara, ha lavorato a stretto contatto con il suo predecessore: le notizie di calciomercato sul giovane Razvan Marin confermano che la Roma rimane sull’attenti, pronti a scovare i potenziali campioni di domani. Per Razvan Marin però la concorrenza è già agguerrita, perché alla solita Juventus si è aggiunta anche la Fiorentina, il cui direttore generale Pantaleo Corvino ha spesso pescato con successo dall’Est europeo.

