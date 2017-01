DE ROON E L'INGAGGIO SCIOCCANTE, L'EX ATALANTA SCONCERTATO DAL SUO STIPENDIO: "PENSO A CHI GUADAGNA MENO" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Marten de Roon è scioccato dall'importo del suo stipendio: sfogo dell'ex centrocampista dell'Atalanta, passato in estate al Middlesbrough, che in Olanda ha parlato di ingaggi. Il 25enne, intervenuto ai microfoni di Voetbal International, ha rivelato di essere rimasto senza parole alla vista del suo nuovo salario dopo aver firmato il contratto: «Quando ho visto tutti quei soldi in banca mi sono posto delle domande e ho pensato a tutte quelle persone che guadagnano molto meno, a quello che potrebbero fare con questi soldi». Il giovane Marten de Roon ha poi spiegato di aver affrontato questo argomento con i suoi genitori: «Mio padre non è rimasto sorpreso, perché è direttore di una scuola, ma mia madre, che fa la fisioterapista per gli anziani, mi ha detto che tutto questo non è giusto». Nonostante la giovane età, il centrocampista dimostra di essere maturo, ma guai a pensare che sia ingenuo: «Credo che il mio stipendio comunque sia uno dei più bassi in tutta la Premier League» ha concluso. E pensare che c'è chi, come Carlos Tevez, è volato in Cina per incassare 40 milioni di euro a stagione. Le sue dichiarazioni sul valore dei soldi fanno scalpore in Inghilterra e in Olanda, ma serviranno a far cambiare qualcosa nel calcio? Noi abbiamo i nostri dubbi, visto che questo sporto è diventato un business. Parlando del Mondiale a 48 squadre, ad esempio, Massimiliano Allegri ha dichiarato: «Il calcio sta cambiando e si sta globalizzando. Stanno cercando di fare aumentare gli introiti, perché il calcio sta diventando business e show».

