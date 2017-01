Diretta/ Ravenna-Molfetta info streaming video e tv, orario e risultato live (Rai, volley maschile 19^ giornata Superlega oggi 13 gennaio 2017)

DIRETTA RAVENNA-MOLFETTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 19^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 13 GENNAIO 2017) – Bunge Ravenna-Exprivia Molfetta, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Andrea Pozzato oggi, venerdì 6 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà l'anticipo che aprirà la diciannovesima giornata della Superlega di volley. Sei vittorie e dodici sconfitte per Ravenna e cinque vittorie e tredici sconfitte per Molfetta. I romagnoli ospitano i pugliesi in una sfida davvero importante: Ravenna è in piena corsa play off e gli emiliani vogliono assolutamente mettere pressione a Vibo Valentia. Ma occhio a Molfetta, solamente ad un punto di distacco. L' ottava forza del campionato potrebbe uscire proprio da questa sfida: serve dunque una prova di forza da parte dei padroni di casa, ma non sarà una sfida facile. Molfetta arriva comunque dal netto 3-0 contro Padova, una vittoria di certo da non sottovalutare. Volley e voglia di vincere, con uno sguardo alla classifica: una sfida tutt'altro che scontata.

Fabio Soli ha la formazione da mette in campo: dubbi in palleggio, con Luca Spirito in vantaggio su Gacomo Leoni. Al centro si giocano le maglie da titolari Fabio Ricci, Conrad Kaminski ed Elia Bossi. Il libero sarà ovviamente Riccardo Goi, mentre l' opposto sarà probabilmente Julien Lyneel. Gli altri due posti in attacco saranno di Torres e Marteen Van Garderen. Saranno loro quelli che scenderanno in campo, anche se ovviamente la rotazione potrebbe cambiare a gara in corso: se i pronostici si avvereranno, sarà una sfida lunga che durerà almeno quattro set.

Flavio Gulinelli ha sicuramente meno dubbi di formazione: in palleggio Thiago Veloso Pontes partirà dai primi scambi, mentre Pier Paolo Partenio potrebbe entrare a gara in corsa. Al centro Marco Vitelli e Costa Leite andranno al centro, mentre Alberto Polo sarà il terzo centrale. Giulio Sabbi andrà a fare l' opposto, mentre Oltenau e Ferreira del Barrios andranno ad occupare la posizione d'attacco. Una formazione comunque rimaneggiata che dovrà far fronte ad una trasferta sicuramente difficile rispetto alla sfida contro Padova della scorsa giornata.

Sarà una sfida davvero complessa da analizzare. I padroni di casa cercheranno di partire con il piede premuto sull'acceleratore, ma la classifica parla chiaro. Il punto di distacco è sintomo di un livello medio praticamente uguale. I padroni di casa cercheranno di giocarsi il fattore campo, in modo da sfruttare anche il tifo di casa. Non sarà sicuramente facile imporsi fuori casa, ma Molfetta ha dimostrato di potersela giocare anche fuori dalle mura amiche, senza andare in difficoltà. Sarà comunque una sfida equilibrata e punto a punto soprattutto nei primi scambi.

La sfida tra Bunge Ravenna e Exprivia Molfetta si svolgerà stasera, venerdì 13 gennaio alle ore 20.30. La diretta tv è prevista su Rai Sport 1, canale tematico che permetterà la visione integrale della sfida. Per chi vuole ci sarà sicuramente la possibilità di collegarsi con il sito ufficiale della Rai per poter vedere la diretta streaming video. Inoltre sarà possibile collegarsi con i profili social delle due società per cercare di rimanere collegati con quello che sta succedendo in campo. La sfida aprirà la sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di pallavolo.

