Leandrinho al Napoli / Video highlights e news: chi è il nuovo attaccante brasiliano acquistato degli azzurri

LEANDRINHO AL NAPOLI: VIDEO, HIGHLIGHTS E NEWS. CHI È IL NUOVO ATTACCANTE BRASILIANO ACQUISTATO DAGLI AZZURRI - “Benvenuto Leandrinho”. Con questo breve tweet il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Leandro Henrique do Nascimento, meglio conosciuto con il nome di Leandrinho. Ma chi è davvero il nuovo attaccante del Napoli? Leandrinho è stato acquistato dal Ponte Preta, un club che milita nella massima serie del campionato brasiliano, per la cifra di circa 600 mila euro. Una sorta di buonuscita, quella versata dagli azzurri, per anticipare la concorrenza - pare che sul brasiliano ci fossero in agguato anche Real Madrid e Manchester City - e aggiudicarsi il giocatore carioca. Classe '98, Leandrinho è considerato dai talent scout un potenziale craque, un gioiellino che in futuro potrebbe diventare uno dei migliori nel suo ruolo. È ovviamente presto e prematuro arrivare a simili conclusioni, anche se il Napoli ha dimostrato di credere nelle potenzialità del ragazzo.

Leandrinho è nato a Ribeirao Claro l'11 ottobre del 1998, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Ituano per passare poi al Ponte Preta. Qui ha collezionato 8 presenze nel campionato brasiliano e una nella Copa Sudamericana. Leandrinho conta inoltre 13 gettoni nella Nazionale brasiliana Under 17, rappresentativa con la quale ha già segnato 10 gol e vinto un campionato di categoria nel 2015. Leandrinho è un attaccante esterno molto duttile, in grado di giocare indistintamente a destra o a sinistra, ma anche in posizione più arretrata dietro alle punte. La specialità della casa è il dribbling, una dote che lo accomuna a molti suoi colleghi brasiliani. Il ragazzo si aggregherà con la Primavera del Napoli, anche se dovrebbe spesso allenarsi con la prima squadra, in attesa della chiamata di Sarri. (Giuliani Federico – Twitter: @Fede0fede)

