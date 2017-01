PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) – Crotone-Bologna apre la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: alle ore 18 di sabato 14 gennaio lo stadio Ezio Scida ospita la partita tra due compagini che hanno come obiettivo quello della salvezza. Se il Bologna però gode di ampio margine sulla zona calda e, pur non giocando un campionato alla sua altezza, è ancora relativamente tranquillo, il Crotone deve iniziare a incamerare qualche vittoria contro le avversarie dirette per uscire dalle ultime tre. Nell’attesa del calcio d’inizio di domani possiamo andare a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Crotone-Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE – Il Crotone attende sempre il suo nuovo centrocampista, che sarà Gnoukouri: il giovane dell’Inter libererà la cessione in Serie B di Salzano, che quest’anno non ha trovato spazio. Nel frattempo non dovrebbe subire variazioni il 3-4-3 di Davide Nicola, che ha sempre il dubbio Stoian-Palladino nel tridente offensivo. Questa volta dovrebbe spuntarla il secondo; Falcinelli come sempre agirà da prima punta con Trotta a fare uno dei due esterni. A centrocampo Rohden è sicuro del posto nella cerniera mediana; al suo fianco ci sarà uno tra Capezzi e Crisetig con il primo in leggero vantaggio. Barberis a sinistra e Rosi a destra saranno gli esterni, difesa classica con Ceccherini e Gianmarco Ferrari insieme a Martella. C’è però una leggera possibilità che il Crotone possa disporsi con un più schermato 4-4-2; qualora fosse così Capezzi e Crisetig sarebbero in campo insieme, il sacrificato sarebbe Barberis e ovviamente Rosi farebbe un passo indietro sistemandosi sulla linea di difesa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA – Roberto Donadoni se la gioca con il solito 4-3-3 e dovrebbe confermare le scelte che si erano già viste contro la Juventus; rispetto alla partita dello Stadium dovrebbe tornare in campo Gastaldello, che dunque sarà al fianco di Maietta nella difesa che viene completata da Torosidis (ancora in vantaggio su Krafth) e Masina. A centrocampo, con Taider partito per la Coppa d’Africa, dovrebbero essere Nagy e Dzemaili a giocare come interni; Donsah torna in panchina dopo essere stato titolare la scorsa domenica, anche se fino all’ultimo spera di avere una possibilità. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà un Viviani che si è ormai preso i gradi del titolare; davanti Luca Rizzo insidia il posto a Federico Di Francesco in una staffetta che si risolverà soltanto all’ultimo; dall’altra parte è intoccabile Krejci, mentre la prima punta sarà Destro. Anche il Bologna dovrebbe cambiare qualcosa in sede di mercato: il sempre più probabile arrivo di Bruno Petkovic sbloccherà la partenza di Floccari, praticamente mai utilizzato nel girone di andata di questo campionato.

CROTONE-BOLOGNA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Crotone-Bologna, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; non sarà invece disponibile sui canali della pay tv del digitale terrestre.