PROBABILI FORMAZIONI INTER-CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) – Inter-Chievo, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza sabato 14 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 20:45. All’andata il Chievo si era imposto a sorpresa all’esordio stagionale, ma questa è un’altra Inter: nuovo allenatore, nuovo assetto e quattro vittorie consecutive che hanno rilanciato i nerazzurri verso il terzo posto in classifica. Il Chievo per contro è reduce dalla pesante sconfitta interna contro l’Atalanta; di fatto ha già chiuso i conti con la salvezza, ma non può permettersi di tirare troppo il fiato perché le cose si potrebbero complicare, e sarebbe un peccato sprecare quanto fatto fino a oggi. Andiamo dunque a dare uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Inter-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER – Stefano Pioli, un ex di questa partita, ha tutta la rosa a sua disposizione e manderà in campo la formazione migliore, quella cioè vista contro Lazio e Udinese e con una sola possibile variazione. Banega aveva chiuso benissimo il 2016 ma ha iniziato male l’anno nuovo; potrebbe andare in panchina favorendo così l’ingresso sulla trequarti di Joao Mario, di fatto la sostituzione che ha permesso all’Inter, la scorsa domenica, di andare a vincere alla Dacia Arena. Il resto dell’undici titolare non dovrebbe essere modificato: resta ancora la coppia Murillo-Miranda in difesa, con D’Ambrosio e Ansaldi grandi favoriti per le fasce laterali, mentre in mezzo al campo agiranno il nuovo acquisto Gagliardini, che dovrebbe sostituire lo squalificato Brozovic, e Kondogbia che Pioli sta provando a rilanciare a grandi livelli e che dovrebbe avere la meglio sul rientrante Medel, utile anche per la difesa. Davanti, detto di Joao Mario, Candreva sarà l’esterno destro e Perisic, reduce dalla doppietta di Udine, agirà sulla corsia opposta; prima punta ovviamente Mauro Icardi, che ha chiuso il girone di andata da capocannoniere (14 gol con la bellezza di sei doppiette).

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO – Difficile ipotizzare la formazione del Chievo; non tanto per la partita di Coppa Italia quanto perché Rolando Maran ha iniziato la stagione con tanti giocatori indisponibili e tutti loro, con la sola eccezione di Cacciatore che non dovrebbe farcela, potrebbero comunque recuperare per la gara di sabato sera. Di sicuro Sorrentino sarà in porta con Dainelli e Gamberini a proteggerlo; Nicolas Frey giocherà a destra con Gobbi a sinistra, e dunque la difesa dovrebbe essere fatta. A centrocampo si va verso un’altra partita da titolare di De Guzman, visto che Izco è ancora in forse; l’olandese sarà l’interno a sinistra mentre Castro agirà a destra, con Radovanovic ovviamente confermato nel ruolo di regista davanti alla difesa. Le cose in mediana potrebbero comunque cambiare, dipendendo appunto dal recupero eventuale dei tanti giocatori ai box; Birsa, che all’andata aveva deciso la partita con una doppietta, è praticamente certo della sua posizione da trequartista; Meggiorini, che contro l’Inter ha sempre fatto molto bene, sarà invece la seconda punta con facoltà di muoversi lungo il fronte offensivo, come sempre al suo fianco si apre il ballottaggio tra Pellissier e Inglese. Il capitano sta attraversando un ottimo periodo di forma: dovrebbe quindi essere lui ad andare in campo dal primo minuto ma anche qui non è escluso che Maran cambi idea all’ultimo, dando invece fiducia al suo numero 45.

Inter-Chievo, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e sui canali della pay tv del digitale terrestre, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD.