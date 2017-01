Probabili formazioni Serie A/ News, gli schieramenti delle partite (20^ giornata, 14-15-16 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE - La Serie A 2016-2017 torna in campo ed è tempo di un'altra escursione nelle sue probabili formazioni: tra sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 gennaio si gioca la ventesima giornata, che apre il girone di ritorno del massimo campionato. Il calciomercato è aperto ormai da inizio mese: questo significa che nelle formazioni in campo ci saranno giocatori che indosseranno la nuova maglia oppure che potrebbero essere all’addio con la loro attuale società, a mettere ancora più pepe su questi turni del mese di gennaio. Andiamo subito a studiare nel dettaglio le possibili scelte degli allenatori nelle probabili formazioni della ventesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-BOLOGNA - Il Crotone potrà contare sul rientro di Cordaz in porta e saranno del match anche Rosi e Palladino, mentre in mediana è ballottaggio tra Capezzi e Crisetig. Nel Bologna occasione in regia per Nagy e recuperato Gastaldello al centro della difesa. Nel tridente d'attacco possibile panchina per Di Francesco jr a vantaggio di uno tra Rizzo e Mounier. Fuori causa Taider per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CHIEVO - Una Inter in risalita mancherà lo squalificato Brozovic, che in mediana verrà sostituito da Joao Mario. Possibile panchina per Medel e per il nuovo arrivato Gagliardini, che potrebbe esordire nella ripresa. Nel 4-3-1-2 del Chievo dovrebbe esserci spazio per De Guzman in mediana, mentre la coppia d'attacco composta da Pellissier e Meggiorini sarà come sempre supportata dall'ex milanista Birsa nel ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA - Cagliari in emergenza in difesa, dove Rastelli deve fare i conti con la squalifica di Bruno Alves, sostituito da Salamon. Possibile panchina per Borriello che nel 4-3-1-2 del Cagliari potrebbe essere sostituito da Sau. Genoa con Lamanna in porta dopo il grave infortunio di Perin. Nel 4-3-2-1 di Juric fiducia in attacco a Simeone jr, con Ninkovic e Ocampos a supporto. Panchina, almeno all'inizio, per Pinilla e Taarabt.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA - Per il big match contro l'Atalanta Inzaghi potrà contare su Lulic e Felipe Anderson, che supporteranno Immobile nel tridente d'attacco. Improbabile un cambio di modulo: Inzaghi confermerà il 4-3-3. Nel 3-5-2 dell'Atalanta ritorna Caldara in difesa, mentre in mediana Kessie, impegnato in Coppa d'Africa, verrà sostituito da Freuler. Ancora non è chiaro chi sostituirà Gagliardini, appena passato all'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PESCARA - Al centro della difesa del Napoli tornerà Albiol dopo la squalifica, mentre in mediana spazio a Diawara e Zielinski. Tridente con Mertens al centro dell'attacco e panchina per l'ormai partente Gabbiadini. Nel Pescara diversi problemi di formazione per Oddo, il quale dovrà rinunciare a Bovo e Zampano per infortunio e che è in ansia anche per l'ex Campagnaro. Possibile esordio in attacco per il nuovo arrivato Alberto Gilardino.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI - Nel 4-3-1-2 della Sampdoria non ci sarà Silvestre in difesa, causa squalifica, al suo posto giocherà Dodò. Per il ruolo di trequartista ballottaggio tra Alvarez, Praet e Bruno Fernandes. In attacco si rivederà Muriel. Nell'Empoli possibile recupero di Costa al centro della difesa, mentre in attacco Mchedlidze sarà affiancato da Marilungo, che ha vinto ancora una volta il ballottaggio con Pucciarelli, che andrà in panchina con Maccarone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-PALERMO - Nel 4-3-3 del Sassuolo si rivedrà Mazzitelli, mentre non ci sarà Pellegrini, squalificato. Formazione in alto mare per Di Francesco, che potrà contare sul ritorno di Aquilani e Defrel, oltre che di Paolo Cannavaro. Nel 3-5-1-1 del Palermo ci sarà Vitiello nel ruolo di terzino destro, vista la squalifica di Cionek. Nel ruolo di trequartista conferma per Bruno Henrique e quindi ancora una bocciatura per Alessandro Diamanti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA - Nel 4-3-3 dell'Udinese ci sarà spazio per Hallfredsson che probabilmente ruberà il posto A Kums. Nel tridente d'attacco Zapata e Thereau faranno reparto con De Paul, che ha vito la concorrenza di Matos. Ancora in dubbio Widmer. Nel 3-4-2-1 della Roma mancheranno Rudiger e De Rossi, squalificati. La nota lieta è il ritorno di Manolas in difesa, mentre in regia ci sarà una chance per Paredes. Nainggolan nell'atipico ruolo di ala con El Shaarawy, causa i problemi di Perotti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS - Nel 3-4-2-1 della Fiorentina potrebbero non esserci Astori e Borja Valero, le cui condizioni verranno valutate giorno per giorno. In avanti Kalinic sarà supportato da Bernardeschi e da Zarate. Nel 4-3-1-2 della Juventus potrebbe tornare Bonucci in difesa, mentre Marchisio ci sarà anche se non è al top. In avanti Dybala-Higuain, con il croato Mario Mandzukic ancora in panchina e pronto a subentrare nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN - Nel 4-3-3 del Torino possibile panchina per Ljajic con Iturbe in rampa di lancio. In mediana possibile l'utilizzo di Baselli dall'inizio, mentre in difesa a rischio l'utilizzo di Castan, che ha problemi muscolari. Nel Milan possibile forfait di Abate, uscito malconcio dal match contro il Cagliari: pronto Antonelli in difesa. In mediana conferma per Kucka dopo il bel match di Coppa Italia proprio contro il Torino.

