Sydney International 2017/ Diretta finale Konta-Radwanska streaming video SuperTennis, orario della partita (oggi 13 gennaio)

DIRETTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017: FINALE KONTA-RADWANSKA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS ATP-WTA, OGGI 13 GENNAIO) - Johanna Konta-Agnieszka Radwanska è la finale del torneo Sydney International 2017: il match si incastra tra le due semifinali del tabellone maschile ed è in programma non prima delle ore 18:30 locali, quando in Italia saranno le 8:30 della mattina. Una finale che non era annunciata: certamente ci aspettavamo la presenza di Agnieszka Radwanska, seconda testa di serie del torneo; dall’altra parte però avrebbe dovuto esserci Angelique Kerber, che però ha iniziato il suo 2017 al ribasso, come accaduto ad altre neo-numero 1 prima di lei.

Fuori ai quarti di Brisbane, la tedesca è stata eliminata addirittura al secondo turno qui a Sydney (cioè all’esordio) da Daria Kasatkina che mai aveva battuto anche solo una Top 5 del ranking, e va dunque a giocarsi gli Australian Open avendo perso alcune delle certezze che con grande dedizione si era costruita in un 2016 pressochè perfetto. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS LA FINALE DEL TORNEO WTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017

A sfidare la polacca arriva allora Johanna Konta, la tennista britannica che è senza dubbio stata tra le grandi rivelazioni degli ultimi anni: arrivata praticamente dal nulla (aveva vinto una serie di tornei ITF ma fino a 8 anni non aveva mai preso in mano una racchetta), gioca la finale in casa, perchè di nascita è australiana e proprio a Sydney, mentre dal 2012 ha preso passaporto britannico. Il 2016 l’ha consacrata con l’ingresso nella Top Ten, una semifinale Slam (a Melbourne) e la partecipazione alle Wta Finals, sia pure come riserva; il 2017 potrebbe darle ancora di più, a cominciare dal secondo titolo dopo quello centrato lo scorso luglio a Stanford.

Di titoli, la Radwanska ne ha 20; anche per lei questo deve essere l’anno del ritorno in grande stile e, chissà, della salita alla prima posizione di un ranking dove è stata numero 2. Una sola finale Slam per lei, lontana ormai quattro anni e mezzo: troppo poco per una giocatrice della sua tecnica e intelligenza. I precedenti con la Konta sono due e la polacca li ha vinti entrambi: sempre lo scorso anno, prima negli ottavi di Cincinnati (6-7 6-4 6-0) e poi nella finale di Pechino (6-4 6-2), il primo appuntamento di una certa importanza in cui la britannica è arrivata in fondo. Partita che ci auguriamo bella e intensa, e con equilibrio; in ogni caso per entrambe le giocatrici questa è solo una schermaglia, si inizierà a fare sul serio dalla prossima settimana quando si alzerà il sipario sugli Australian Open.

La finale Konta-Radwanska del torneo Sydney International 2017 sarà trasmessa in diretta tv, precisamente su SuperTennis: appuntamento dunque sul canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 del bouquet Sky), ma tutti gli appassionati che non avessero a disposizione un televisore potranno assistere agli incontri della giornata anche in diretta streaming video, visitando www.supertennis.tv.

