Video/ Milan-Torino (2-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017, ottavi)

VIDEO MILAN-TORINO (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, OTTAVI) - Il Milan supera il Torino in rimonta e centra l'obiettivo quarti di finale di Coppa Italia: a San Siro, in una serata freddissima, la squadra di Montella ci mette un tempo abbondante a carburare, lasciando la partita in mano al Toro per 60 minuti. Mihajlovic vede i suoi passare in vantaggio con merito nella prima frazione con gol del migliore tra i granata, il solito 'Gallo' Belotti (voto 7), che ingaggia un duello ruvido e ai limiti del regolamento con Paletta (voto 6), più altalenante del solito nei suoi interventi. Buona la prova, anche in questo caso ad intermittenza, di Ljajic (voto 6,5) e discreta la regia di Valdifiori in mezzo (voto 6). Non altrettanto illuminato invece Sosa (voto 5,5), che conferma per l'ennesima volta di non essere un regista, un playmaker centrale. Tra i peggiori Iturbe (voto 4,5), a tratti inguardabile. A risollevare le sorti dei rossoneri ci pensano comunque nel giro di 4 minuti prima Kucka (voto 6,5) e poi Bonaventura (voto 7), che quando entra in partita è davvero di un'altra categoria. Una fiammata improvvisa che cambia il match e incenerisce il Toro, spinto in avanti nel finale dal suo tecnico con i cambi ma che perde Barreca (voto 5) per doppia ammonizione. E si trova nel finale davanti un Donnarumma (voto 6,5) insuperabile tra i pali e salvato da Gomez (voto 6) quando sbaglia un'uscita che poteva essere fatale. Non bastano i 7 minuti di recupero per gli assalti disperati degli ospiti, finisce 2-1 per il Milan a San Siro. E lunedì sera subito in calendario la rivincita, a campi invertiti e in campionato! Curiosità finale statistica: il Torino allunga la serie negativa in gare di Coppa Italia contro il Milan, visto che l'ultimo precedente con i granata vittoriosi sugli avversari in partita "secca" risale al 1971. Allora però fu trionfo del Toro, dopo i rigori, visto che si trattava della finalissima...

LE DICHIARAZIONI - Questo il commento di Vincenzo Montella ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il fischio finale: "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti, abbiamo patito gli inserimenti dei loro centrocampisti e fino al gol di Kucka non abbiamo trovato rapidità nella circolazione di palla. Poi ci siamo sbloccati e abbiamo proposto bene il nostro gioco. Credo sia una vittoria importantissima anche valutando il valore degli avversari. Bonaventura? Ha dimostrato di poter giocare sia a centrocampo che davanti, con grande qualità. Deulofeu? Lo conosco abbastanza bene ma non è un nostro giocatore, meglio parlare dei miei. Se arriverà in ogni caso ne riparleremo nel dettaglio... Sul Milan giovane e italiano dico che qualsiasi squadra vincente al mondo deve attingere al proprio settore giovanile, credo sia una tratto fondamentale. L'aspirazione è che oltre a quelli che hanno già fatto il passo possano arrivare a questo livello anche altri ragazzi". Breve e incisivo Mihajlovic: "Dobbiamo recitare il mea culpa e prendercela con noi stessi, ci siamo suicidati. Facciamo i complimenti al Milan, credo però che abbiamo molte più colpe nostre da valutare. Ci dispiace molto anche perchè era un obiettivo possibile da centrare per avvicinarci all'Europa. Ora pensiamo a lunedi e impariamo da quanto successo stasera". (Luca Brivio)

