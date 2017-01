ARIANNA FONTANA, EUROPEI SHORT TRACK 2017, MEDAGLIA D'ORO PER L'AZZURRA! LUCIA PERETTI BRONZO (OGGI 14 GENNAIO) CHI E' ARIANNA FONTANA - Dietro ogni trionfo c'è sempre una grande storia. Una storia di sacrifici, di duro lavoro e tanta passione. E' un po' l'essenza di Arianna Fontana, reduce dalla medaglia d'oro agli Europei di Short Trick. Ma chi è Arianna Fontana? Una ragazza cresciuta a Berbenno di Valtellina (SO), che ha iniziato a pattinare all'età di quatto anni. I suoi genitori l'hanno sempre spinta verso le sue passioni, insegnandole i valori genuini dello sport. Tanti allenamenti, molti sforzi che hanno dato i loro frutti nel duemilasei, quando Arianna tocca palcoscenici internazionali e incassa l’argento ai campionati europei di Krynica Zdroj e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Torino. Una predestinata, verrebbe da pensare. Arianna Fontana diventa una delle italiane più promettenti e conferma tutto il suo talento con un'altra medaglia ai Giochi Olimpici Invernali. La giovane si afferma come elemento imprescindibile della nazionale di Short Track, collezionando un successo dietro l'altro. E la medaglia d'oro di oggi impreziosisce ulteriormente una bacheca di per se giù brillantissima.



ARIANNA FONTANA, EUROPEI SHORT TRACK 2017, MEDAGLIA D'ORO PER L'AZZURRA! LUCIA PERETTI BRONZO (OGGI 14 GENNAIO) Gli Europei di Short Track si tingono di azzurro con la prima medaglia d'oro assegnata al Palavela di Torino: a vincerla è stata la nostra Arianna Fontana, con il tempo di 2'28"884 millesimi. Una prestazione importante, premiata con una medaglia voluta e meritata. Al terzo posto si piazza un'altra italiana, Lucia Peretti, preceduta dalla russa Sofia Prosvirnova. Fuori dalle prime tre, invece, un'altra delle grandi favorita, ovvero l'olandese Suzanne Schulting. Per quanto riguarda la sezione uomini, tra i millecinquecento partecipanti si segnala la vittoria del russo Semen Elistratov, che è riuscito a piazzarsi davanti all'ungherese Shaoang Liu e all'israeliano Vladislav Bykanov. Per l'Italia, Tommaso Dotti, non è andato oltre la terza posizione nella finale B. Nei cinquecento metri piccolo intoppo per Arianna Fontana, scivolata mentre superava la de Vries. Medaglia d'argento per Martina Valcepina.

