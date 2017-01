Barcellona-Las Palmas/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, oggi 14 gennaio 2017)

DIRETTA BARCELLONA-LAS PALMAS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA, OGGI 14 GENNAIO 2017) - Barcellona-Las Palmas nella penultima giornata d’andata della Liga il Barcellona si gioca alle ore 16:15 di sabato 14 gennaio. Per la formazione di Luis Enrique, la sfida con la squadra delle Canarie, attualmente all’ottavo posto in classifica alla pari con il Celta Vigo, con i suoi 24 punti, riveste grande importanza, se vuole continuare a lottare per il titolo con il Real Madrid, attualmente primo, con 5 punti di vantaggio sui catalani ed una partita in meno giocata, e con il Siviglia, che nell’ultimo turno si è preso il secondo posto, con un punto di vantaggio.

L’ultima gara giocata, sul terreno del Villareal, ha portato in dote alla formazione catalana solo un punto, mentre il Real Madrid ha travolto il Granada umiliandolo con la manita, 5–0. Il pari con il Villareal è arrivato oltretutto solo al 90esimo, grazie ad una rete di Lionel Messi che ha pareggiato in extremis quella del vantaggio dei padroni di casa messa a segno da Sansone. Il Barcellona dal canto suo ha delle recriminazioni, che chiamano in causa sia la sfortuna, palo colpito dallo stesso Messi al 75esimo, che le decisioni arbitrali, due rigori negati.

La rete del pareggio segnata dall’argentino ha anche evitato l’inizio di una mini crisi, visto che il Barcellona era stato sconfitto anche quattro giorni prima. Rispetto alla formazione che era caduta a Bilbao, in Coppa del re, Luis Enrique aveva operato dei cambi mettendo in campo l’ex romanista Digne, Mascherano e Gomes, ed escludendo Umtiti, Jordi Alba e Rakitic, ed aveva iniziato bene con due occasioni per Neymar e Messi. Per la formazione di casa si è messo in luce l’ex rossonero Pato, mentre nella ripresa si è visto anche l’ex sassuolo sansone, che ha firmato la rete del vantaggio dopo pochi minuti, sfruttando anche un errore di Digne che ha fatto partire l’azione al termine della quale il giocatore italiano è riuscito a superare Ter Stegen.

Dopo essere passato in svantaggio il Barcellona attacca a spron battuto, si espone ai contropiedi avversari e reclama due penalty, entrambi per tocco di mano di Bruno Soriano, che non vengono concessi e vede poi la perla di Messi su punizione al 90esimo per ottenere almeno un punto. Il Las Palmas nel turno precedente ha sfruttato ben il fattore campo contro i baschi dello Sporting Gjon, imponendosi per 1–0 con una rete segnata al decimo della ripresa dal centrocampista El Zhar.

La formazione allenata da Quique Setien ha attaccato per gran parte del match andando alla conclusione molto più spesso degli avversari, ma non è riuscita a segnare la rete che avrebbe chiuso la partita. Per quanto riguarda le formazioni, Luis Enrique sembra intenzionato a riportare tra i titolari Jordi Alba al posto del francese Digne, mentre resta in panchina Rakitic, che voci catalane danno in netto dissenso con il suo tecnico, e che potrebbe anche andare via in questa sessione di mercato.

Nel 4-3-3 di Luis Enrique il tridente d’attacco è quello delle "meraviglie" con i tre sudamericani, Suarez, Messi e Neymar, mentre a centrocampo ad affiancare Iniesta e Busquets c’è Andre Gomes. Difesa con Sergi Roberto e Jordi Alba sui lati, con Mascherano e Piquè coppia centrale davnti all’estremo difensore tedesco, Ter Stegen. Il Las Palmas si presenta con il suo modulo 3-4-1-2, con Javi Varas in porta, David Simon, Bigas e Lemos a comporre il terzetto difensivo, Castellano con El Zhar, Vicente Gomes e Roque Mesa a centrocampo, e Garcia con Boateng di punta, con alle loro spalle Johnatan Vieira.

Per quanto riguarda le scommesse su questo match, Snai si schiera assolutamente con una vittoria del Barcellona (segno 1), la cui quota è di 1,11, mentre un successo del Las Palmas (segno 2) viene quotato a 22, Alta anche la quota del pareggio (segno X), fissata a 9,50. Quote interessanti per under ed over che sono rispettivamente 4 ed 1,20. La partita della Liga spagnola tra Barcellona e Las Palmas sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport Plus HD, il numero 205: telecronaca dalle ore 16:15. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

