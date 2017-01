Burkina Faso-Camerun/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA BURKINA FASO-CAMERUN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE - Burkina Faso-Camerun si gioca oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 20.00 presso lo stadio di Libreville per la prima giornata del girone A della Coppa d’Africa 2017 che comincia proprio oggi in Gabon. Naturalmente, per storia e tradizione, il Camerun gode dei favori dei pronostici della vigilia in una manifestazione in cui viene attesa tra le grandi protagoniste. Il Burkina Faso invece si presenta a questo evento tra le possibili outsider con l’obiettivo di stupire sperando di andare più avanti possibile. Il Camerun è arrivato a questo incontro dopo un buon periodo di preparazione che l’ha visto battere per 2-0 in amichevole il Congo con reti di Oyongo e Bassogog e quindi pareggiare con il punteggio di 1-1 nell’altra amichevole con lo Zimbabwe grazie alla prodezza di Moukandjo.

Il Burkina Faso invece nelle gare di preparazione ha perso per 1-0 al cospetto del quotato Marocco ed ha quindi avuto la meglio per 2-1 ai danni del Mali con gol realizzati da Jonathan Sundy Zongo e Traore. L’ultimo scontro diretto tra le due compagini risale al 6 giugno del 2015 in un test amichevole nel quale ebbe la meglio il Camerun per effetto dei gol realizzati da Aboubakar e doppietta da i N’Jie. Per il Burkina Faso timbrarono il cartellino Nakoulma e Bance.

Quanto alle probabili formazioni delle due squadre, il Burkina Faso dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-4-2. In porta dovrebbe esserci Koffi e nella linea difensiva probabili gli inserimenti di Guira quale terzino destro, Malo nel ruolo di terzino sinistro e nel mezzo la coppia composta da Dayo e Paro. Davanti alla difesa dovranno essere in grado di assicurare protezione e tecnica nella fase di costruzione il duo composto da Kabore e Yago. A spingere sull’out destro ci sarà Nakoulma, giocatore estremamente offensivo ed in grado di trovare la via della rete con una certa facilità, sulla sinistra Pitroipa ed in avanti la coppia offensiva composta da Traore e Diawara.

Il Camerun dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 4-3-3 con l’utilizzo di Ondoa tra i pali, in difesa Fai sulla corsia destra, Teikeu sull’altro lato e nel mezzo N’Koulou al fianco di Oyongo. In mediana Mandjeck a fungere da metronomo con ai fianchi Siani sul centro sinistra e Tambe sul centro destra. In avanti tridente caratterizzato da grande forza fisica, velocità e tecnica con Mouknadjo sulla sinistra, Salli nel mezzo e Ekambi sulla destra.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte del Camerun tant’è che la vittoria dei Leoni d’Africa viene pagata circa 2,05 volte la posta in palio contro il 3,00 del pareggio ed il 4,00 pieno stabilito per l’eventuale successo da parte della Burkina Faso. Infine, tutte le più grandi compagnie di scommesse hanno proposto delle quote più basse in relazione all’evento Under 2,5 dato a 1,45 contro una quota di circa 2,60 per l’Over 2,5.

Burkina Faso-Camerun sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d’Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l’applicazione Sky Go.

