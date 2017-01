COPPA D'AFRICA 2017, QUOTE E SCOMMESSE: IN CAMPO GABON E CAMERUN. OGGI, 14 GENNAIO 2017 - Coppa d'Africa 2017, il conto alla rovescia è terminato. Da oggi fino al 5 febbraio, le migliori 16 Nazionali africane si contenderanno la 31^ edizione del torneo, che quest'anno andrà in scena in Gabon. La gara inaugurale tra i padroni di casa del Gabon e la Guinea Bissau è in programma alle ore 17:00 allo stadio Angondjé di Libreville; nell' impianto dotato di circa 40 mila posti, alle 20:00, sempre per il gruppo A, alle 20:45 scenderanno in campo anche Camerun e Burkina Faso. Ricordiamo che le 16 squadre sono state suddivise in quattro gironi, da ognuno dei quali si qualificheranno ai quarti di finale soltanto due rappresentative.

Il Gabon, approfittando dell'ottimo stato di forma di Pierre-Emerick Aubameyang, stella del Borussia Dortmund e punta di diamante della Nazionale allenata da José Antonio Camacho, proverà a portare a casa il titolo. L'agenzia di scommesse sportive SNAI ha quotato la vittoria finale delle Pantere 10,00. Un clamoroso exploit della Guinea Bassau vale addirittura 300,00 volte la posta in gioco, mentre Camerun e Burkina Faso vincenti sono due eventi dati rispettivamente a 15,00 e 33,00. Chi sarà invece il re dei gol di questa Coppa d'Africa? Il favorito dai bookmakers è Aubameyang (6,00), seguito dall'algerino Slimani, dal camerunense Aboubakar e dall'ivoriano Kodija, tutti quotati 10,00. (Federico Giuliani - Twitter: @Fede0fede)

