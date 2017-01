Calciomercato Inter/ News: le trattative in diretta di oggi, 14 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PUNTO IN USCITA - In questo calciomercato l’Inter deve pensare anzitutto a sfoltire la rosa di Stefano Pioli, anche se ad oggi l’operazione più rilevante si è registrata sul fronte acquisti: Roberto Gagliardini è abile e arruolato e potrebbe esordire già questa sera contro il Chievo. I dirigenti dell’Inter però devono lavorare anche per le cessioni: Felipe Melo si è già accasato al Palmeiras, Stevan Jovetic ha debuttato e segnato con la maglia del Siviglia. Chi sarà il prossimo a ‘lasciare l’isola?’ Un candidato è Assane Gnoukouri, che il Crotone sta pressando ormai da giorni: il giovane ivoriano tentenna, forse in attesa che una squadra più blasonata si faccia avanti. Nelle ultime ore si è parlato anche della Fiorentina sulle tracce di Gnoukouri: Premium Sport ha riferito di un sondaggio da parte dei viola per il centrocampista classe 1996, che però alla corte di Paulo Sousa si giocherebbe il posto con i vari Vecino, Badelj, Borja Valero e Cristoforo, tutti giocatori più esperti di lui (di contro la Fiorentina è ancora impegnata su tre fronti, quindi potrebbe esserci spazio per tutti). Anche l’Udinese rimane interessata a Gnoukouri mentre il Pescara sembra aver preso altre strade, non a caso in questi giorni ha definito l’acquisto del talento argentino Andres Cubas. La prossima settimana può essere quella decisiva per il prossimo futuro di Gnoukouri. Altro giocatore in esubero all’Inter è Jonathan Biabiany, che interessa al Bologna ma che potrebbe anche trasferisi in Cina, allo Jiangsu controllato da Suning. Questa situazione è al momento in stand by, anche perché il francese vorrebbe giocarsi le sue carte con mister Pioli. Passando alla difesa la Sampdoria pensa ancora a Davide Santon, ma per il momento preferisce non affondare il colpo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA GONZALO RODRIGUEZ - Una categoria a parte nel calciomercato dell’Inter è quella riservata esclusivamente ai Rodriguez. C’è il colombiano James del Real Madrid, sogno (per adesso) proibito di tanti tifosi e della dirigenza cinese, di cui probabilmente si riparlerà in estate. C’è il terzino svizzero Ricardo (Wolfsburg), che sembra già adesso avere buone probabilità di arrivare all’Inter a luglio. E poi ce n’è un terzo, che conosce già molto bene la Serie A ed è attualmente in scadenza di contratto. Si tratta di Gonzalo Rodriguez, numero 2 e capitano della Fiorentina che sta vivendo la sua quinta stagione al Franchi. Il suo rendimento in campo sta accusando qualche flessione in più, tanto che si dice che la Fiorentina possa lasciarlo andare al termine di quest'annata sportva: non a caso le trattative per il rinnovo sembrano bloccate. Secondo il quotidiano di Firenze La Nazione, l’Inter avrebbe fatto un pensierino al trentaduenne difensore argentino, che per qualità ed esperienza rimane uno dei migliori interpreti in Serie A. Sembra che il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, abbia contattato nei giorni scorsi l’agente di Gonzalo Rodriguez per sondare il terreno: all’Inter serve un altro difensore centrale, Pioli al momento ne ha a disposizione tre più Medel ma il futuro di Andrea Ranocchia rimane in bilico. Attenzione quindi all’ipotesi di Gonzalo a parametro zero.

