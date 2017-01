Calciomercato Juventus/ News: le trattative in diretta di oggi, 14 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: EVRA ANCORA IN BILICO - In questi giorni non mancano le notizie di calciomercato relative alla Juventus, che pure ha già battuto un colpo acquistando il venezuelano Rincon dal Genoa. Sempre in entrata da registrare l’accelerata decisiva per il giovane Riccardo Orsolini (Ascoli), esterno d’attacco classe 1997 che già settimana prossima potrebbe essere ufficializzato. Quanto alle possibili cessioni, un nome caldo è quello di Patrice Evra: se Simone Zaza è ormai un giocatore del Valencia, altrettanto non si può dire per il terzino francese che continua ad essere corteggiato dalla squadra spagnola, ma non ha ancora preso una decisione sul suo prossimo futuro. L’interesse del Manchester United pare raffreddarsi, almeno per l’immediato (si è parlato anche di un futuro nello staff tecnico dei Red Devils), mentre il Crystal Palace si è fatto sotto in maniera più convinta. Per Evra si tratterebbe però di un brusco cambio di scenario: dalla lotta per i massimi traguardi in Italia a quella per non retrocedere dalla pur prestigiosa Premier League; gli Eagles di Sam Allardyce infatti sono al momento quartultimi nel massimo campionato inglese, a +1 sulla zona calda. Nel frattempo Evra non dovrebbe essere convocato per Fiorentina-Juventus, in programma domenica sera: probabilmente novità significative arriveranno nei primi giorni di settimana prossima.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ACCORDO CON DE SCIGLIO? - Juventus che in ogni caso non rimane certo con le mani in mano. Le ultime notizie di calciomercato hanno riferito le parole di Christian Heidi, direttore sportivo dello Schalke 04, il quale ha ribadito che il bosniaco Sead Kolasinac non si muoverà a gennaio (fonte fantagazzetta.com). Per la Juventus questo rappresenta un problema fino ad un certo punto, dal momento che Kolasinac è in scadenza di contratto e non sembra voler rinnovare: al netto dell’inevitabile concorrenza, i bianconeri potranno valutare un più comodo ingaggio a parametro zero. Parallelamente proseguono i rumors di calciomercato sul conto di Mattia De Sciglio, legato al Milan fino al giugno 2018. Nella giornata di ieri, il dirigente rossonero Adriano Galliani ha dichiarato che non c’è nessuna fretta per il rinnovo del terzino, aggiungendo di non averne mai parlato con la Juventus. Altre notizie, come quelle riportate da Premium Sport, parlano di un accordo già raggiunto tra i campioni d’Italia e gli agenti di De Sciglio: non a caso sempre ieri Beppe Marotta ha incontrato Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, procuratori del ventiquattrenne milanista. Insomma, per i mesi più caldi si preannuncia un vero e proprio tormentone di calciomercato legato a De Sciglio e alla Juventus, con il Milan in mezzo.

