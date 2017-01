Calciomercato Milan/ News: le trattative in diretta di oggi, 14 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ATTESA PER L’ESTERNO - Adriano Galliani ha ribadito che il calciomercato invernale del Milan sta vivendo una fase d’attesa. Le notizie sul conto di Gerard Deulofeu, obiettivo numero 1 per migliorare l’attacco di Montella, rigirano attorno al ‘no’ dell’Everton per l’offerta di prestito con diritto di riscatto. La società inglese vorrebbe incassare trasferendo il giocatore spagnolo a titolo definitivo, oppure garantendosi un introito a giugno mediante il prestito con obbligo di riscatto. Il Milan però non può offrire garanzie totali prima della definitiva chiusura con i nuovi proprietari cinesi, per il passaggio di proprietà del club, quindi se l’Everton non rivedrà la propria posizione l’affare Deulofeu rimarrà in stand-by. Chissà che Galliani non possa guardarsi attorno alla ricerca di alternative: in tal senso alcune notizie recenti hanno accostato al Milan anche Memphis Depay, olandese classe 1994 in forza al Manchester United. Il ventiduenne ex PSV, arrivato ad Old Trafford nell’estate 2015, sta giocando poco quest’anno (8 presenze complessive tra campionato e coppe) ed è ufficialmente in uscita. Il discorso però è simile a quello relativo a Deulofeu: il Manchester United preferisce la cessione a titolo definitivo, di modo da poter incassare una buona somma anche se recuperare l’investimento di un anno e mezzo fa, pari a 34 milioni di euro, è oggi impossibile. In ogni caso, The Sport Mole ha riportato che su Depay sono vigili in particolare Milan ed Everton: qualche giorno fa il passaggio dell’olandese ai Toffees, allenati dal suo connazionale Ronald Koeman, sembrava cosa fatta ma la realtà ha preso un’altra piega. Depay è rimasto quindi a disposizione di José Mourinho, il Milan ci pensa ma anche in questo caso potrà proporre al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Sempre dall’Inghilterra, il Mirror ha riferito di un’offerta già pervenuta allo Special One per il suo ‘tulipano’: i 12 milioni di euro messi sul piatto dal Lione sono però stati rispediti al mittente.

CALCIOMERCATO MILAN: IDEE PER IL CENTROCAMPO - Mentre Galliani cerca di barcamenarsi sul calciomercato attuale, i nuovi dirigenti Marco Fassone e Massimo Mirabelli rivolgono l’attenzione anche al futuro del Milan. Non solo in vista del closing di marzo con la nuova proprietà, ma anche pensando a questioni di campo come l’osservazione di nuovi talenti e profili adatti alla rosa del Milan. Uno di questi potrebbe essere il francese Vincent Koziello, centrocampista di ventuno anni in forza al Nizza. Negli ultimi giorni si è parlato di lui come di un possibile obiettivi sia dei rossoneri che dell’Inter; secondo le indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb.com, c’è però un’altra squadra in pole position per l’acquisto di Koziello. Si tratta del Borussia Dortmund, che avrebbe già mosso dei passi concreti per portare in Germania il talento classe 1995. Si tratta di un centrocampista in grado di giocare sia da perno centrale che da mezzala: al Nizza si sta abituando alle dinamiche di un reparto a tre, lo stesso adottato da Vincenzo Montella per il suo Milan. La concorrenza del Dortmund però rischia di sbaragliare le milanesi, soprattutto se i gialloneri dovessero decidere di acquistare Koziello nel calciomercato di gennaio.

