Calciomercato Napoli/ News: le trattative in diretta di oggi, 14 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CONFERME SU CASTEELS - Koen Casteels può diventare un’opzione interessante per il calciomercato del Napoli. Non relativamente a questi giorni ma in previsione dell’estate, quando i partenopei rifletteranno anche sul ruolo di portiere. Che attualmente è saldamente occupato dallo spagnolo Pepe Reina, leader della difesa ed anche dello spogliatoio azzurro. Ad agosto però l’ex Liverpool e Bayern Monaco compirà 35 anni, per questo è naturale che il Napoli cominci a guardarsi attorno pensando alla sua successione. Se la candidatura di Mattia Perin è scemata dopo l’infortunio patito dal numero 1 genoano, un nome da tenere in considerazione è come detto quello di Casteels, belga classe 1992 attualmente in forza ai tedeschi del Wolfsburg. Secondo il portale tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe contattato di recente l’entourage del ventiquattrenne per tastare il terreno. Probabilmente, nei prossimi mesi le parti si riaggiorneranno: attenzione quindi all’ipotesi Casteels per la porta del Napoli anche se la concorrenza non manca, visto che l’Anderlecht vorrebbe riportare in patria il ragazzo. Dal canto loro, i partenopei potrebbero prospettare al belga un anno di apprendistato alle spalle di Reina, per poi affidargli i guanti da titolare a partire dal 2018. Un portiere che invece si allontana dal Napoli è Marco Sportiello (24 anni, Atalanta), accostato agli azzurri negli ultimi mesi ma appena passato in prestito alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: AFFARI CON IL PESCARA? - Altre notizie di calciomercato arrivano dalle frequenze di Radio Kiss Kiss, emittente legata al Napoli. Ai cui microfoni è intervenuto il presidente del Pescar Daniele Sebastiani, che ha parlato anche dei possibili affari con i partenopei in questa finestra di calciomercato. Un nome particolarmente caldo è quello di Omar El Kaddouri, da giorni indicato come in uscita da Napoli ma ancora alla corte di Maurizio Sarri. Per il venticinquenne marocchino si è parlato di prestito al Pescara: settimana scorsa l’affare pareva fatto, ieri il presidente del Pescara è stato più cauto. Queste le sue parole al riguardo: “Il Napoli ha tanti giocatori che vorremmo avere qui a Pescara”. Il numero 1 del club abruzzese ha indirettamente confermato che qualcosa bolle in pentola con i partenopei, lasciando però intendere che i tempi non sono ancora maturi per le ufficialità. Probabilmente qualche nodo si scioglierà dopo il week-end di campionato, nel frattempo per El Kaddouri attenzione anche al Cagliari e al Sassuolo, che sta cercando un centrocampista in più dopo aver ingaggiato Aquilani proprio dal Pescara.

