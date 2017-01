Calciomercato Roma/ News: le trattative in diretta di oggi, 14 gennaio 2017 (ultime notizie live)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN NOME NUOVO - Georges-Kevin N’Koudou: ecco un nome in più per il calciomercato della Roma. Non il primo né probabilmente l’ultimo, se gli obiettivi principali dei giallorossi continueranno a rimanere bloccati. Ma nella caccia ad un esterno d’attacco, che possa tamponare la partenza di Mohamed Salah per la coppa d’Africa, si fa spazio anche il franco-camerunese di 21 anni in forza al Tottenham. Nato a Versailles il 13 febbraio 1995 e di origini camerunesi, N’Koudou è passato dalle giovanili del PSG ma ha debuttato tra i professionisti con il Nantes, che lo ha acquistato quando era ancora poco più che adolescente. Nel 2015 il passaggio all’Olympique Marsiglia, mentre l’estate scorsa il Tottenham lo ha portato in Inghilterra sborsando 11 milioni di euro. Giocatore rapido e in grado di giocare su ambedue le fasce, N’Koudou è sotto contratto con gli Spurs fino al 2021: per lui si può ipotizzare un prestito, anche secco fino a giugno. La Roma in ogni caso spera di arrivare ad uno tra Sofiane Feghouli e Charly Musonda Jr: quest’ultimo però è stato bloccato al Chelsea da Antonio Conte, mentre l’algerino del West Ham potrebbe rimanere nella sua squadra attuale per far fronte alla partenza di Dimitri Payet, vicino al Marsiglia. Dai primi giorni della prossima settimana dovrebbero scaturire novità ulteriori su questi due fronti; in caso di responsi negativi la Roma potrebbe davvero orientarsi a tutta birra su N’Koudou, che in questa stagione conta 11 presenze tra Premier League e coppe.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA WILSHIRE - Altra idea british per il calciomercato della Roma è quella relativa a Jack Wilshire. Il centrocampista inglese è ancora di proprietà dell’Arsenal ma in prestito al Bournemouth, attualmente nono in Premier League con 10 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Wilshire è un titolare nello scacchiere del manager Eddie Howe, come dimostrano le 17 presenze su 20 giornate di campionato. Il suo futuro all’Arsenal è più incerto, tanto che l’attuale contratto con i Gunners scade a giugno e non s’intravedono segnali di rinnovo. Lo ha confermato anche il quotidiano Daily Star, secondo cui l’Arsenal non ha avviato alcun tipo di contatto per prolungare l’accordo con Wilshire. Potrebbero approfittarne anche squadre italiane, Milan e Roma per esempio: entrambe sono state accostate al ventiduenne centrocampista già l’estate scorsa, i giallorossi in particolare sembravano aver trovato l’accordo con il giocatore che poi ha preferito rimanere in patria, piuttosto che rimettersi in discussione in un altro pese. Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare: vedremo se la Roma vorrà farsi nuovamente sotto con Wilshire, che a parametro zero -e al netto di una condizione fisica un po’ troppo ballerina- rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato per chiunque.

