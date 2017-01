Calciomercato news/ Juventus, Inter Napoli al top, Roma e Milan flop: le trattattive live di oggi 14 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

Calciomercato 2017. La Juventus è passata all'incasso. Ha definito la cessione di Zaza per 16 milioni più bonus e ora si appresta a ricevere i 21 milioni dal Bayern Monaco per Coman. Un bel bottino in vista del calciomercato di giugno. Intanto si prova a rilanciare per Kolasinac, alzata l'offerta allo Schalke a 3 milioni più bonus. Ed è fatta per Orsolini che ha preferito la Juventus ai soldi del Napoli che intanto ha alzato la richiesta per gabbiadini: ora vuole 25 milioni e questi soldi molto probabilmente arriveranno dalla Premier League. Molto differente il discorso in casa Roma. Tante le difficoltà incontrate dal ds massara in questa prima fase del mercato invernale. I soldi sono davvero pochi e si cercano al massimo prestiti onerosi. La trattativa principe è quella per Feghouli ma ormai si è quasi arenata. da Roma non hanno perso le speranze e se ricordate lo stesso Luciano Spalletti una settimana fa aveva avvisato che la trattativa sarebbe stata lunga. Oltre che lunga pare pure molto complicata. Si aspetterà fino a lunedì poi la Roma andrà spedita su Mousonda del Chelsea. Continuano a tenere banco le voci su manolas dopo la battuita di Totti durante Genoa Roma, che avvisava i fotografio della partenza imminente del compagno. Scherzi a parte c'è del vero nelle parole ironiche del capitano. Manolas non ha voluto rinnovare è ha addosso le attenzioni dei club più importanti d'Europa. Manchester, Arsenal che l'estate scorsa aveva offerto 40 milioni, e 'l'Inter che è disposta ad offrirne anche 50 di milioni. A queste cifre la Roma è decisa a cederlo per sistemare il bilancio che a giugno dovrà essere in pareggio. Pare che a Trigoria abbiano individuato in Balanta il sostituto naturale di manolas. per giugno si punta sul rumeno de Vitorul, marin, talentuoso centrocampista.

E' invece ancora in alto mare, e facilmente, naufragherà la ricerca di un centrocampista per gennaio. Sicuramente a giugno rientrerà alla base Pellegrini, ora al Sassuolo, inseguito anche dal Mila. Milan che Deulofeu a parte, lavora in vista dell'estate. Keita è più di una idea, piace per la difesa De Vrij mentre potrebbe partire De Sciglio corteggiato dalla Juventus ma che aspetta di capire le intenzioni dei cinesi. Vicino il rinnovo di Suso, che sarà il perno del Milan del futuro. Chiudiamo infine con l'Inter impeganta a sfoltire la rosa con i vari esuberi da Santon a Ranocchia che hanno qualche richiesta ma che non si decidono ad accetare. nagatomo piace molto alla sampdoria ma anche lui preferisce rimanere a Milano. Su Verratti abbiamo già detto: dovesse partire dal Psg avrebbe offerte da mezza Europa. L'unica cosa certe è la sua fede juventina. Chissà se conterà più quella o il fascino dei milioni.

