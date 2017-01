Crotone-Bologna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 20^ giornata)

DIRETTA CROTONE-BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 20^ GIORNATA) - Crotone-Bologna, diretta dall’arbitro Giampaolo Calvarese, si gioca alle ore 18.00 di oggi, sabato 14 gennaio, allo stadio Scida per la ventesima giornata di Serie A, prima di ritorno del massimo campionato. Si tratta della gara che apre la giornata ed oppone l’ultima in classifica, i calabresi, a quota 9 punti in compagnia del Pescara, ed il Bologna che dopo il girone d’andata si trova al quindicesimo posto con 20 punti all’attivo, sicuramente non preoccupato per quanto riguarda la retrocessione, con i suoi 10 punti di vantaggio sul Palermo che occupa il terzultimo posto, ma certamente non contento dell’andamento fin qui della stagione, con un attacco che fa fatica a segnare, solo 17 le reti fatte, che però è compensato da una difesa che non concede molto, avendo subito solo 25 reti.

Il Crotone è certamente in grave difficoltà, ma la società ha fatto quadrato intorno all’allenatore, Nicola, e cercherà di rinforzare la rosa in questa sessione di mercato invernale per provare ad agguantare almeno il quartultimo posto che dista comunque 8 punti ed è attualmente tenuto dall’Empoli. La gara casalinga con il Bologna è una delle occasioni che il Crotone non deve assolutamente perdere, dopo aver dato una buona prova di carattere nella gara che ha riaperto le ostilità dopo la sosta natalizia, seppur perdendo contro la Lazio all’Olimpico. Il Bologna dal canto suo, viene da una sconfitta netta allo Stadium, e non è stato mai in grado di opporsi alla capolista Juventus.

Nella gara di andata, disputata al Dall’Ara, il Bologna si impose sulla formazione calabrese per 1–0 con una rete segnata da Destro, dopo che i rossoblù di Donadoni avevano creato molte occasioni da rete, tutte però puntualmente sprecate. Una partita nella quale il neopromosso Crotone non aveva però demeritato all’esordio assoluto in Serie A. Domenica scorsa il Crotone ha subito una sconfitta sul campo della Lazio, a segno con Immobile al 90esimo, quando i calabresi pensavano già di portare a casa un punto importantissimo per la loro classifica.

In precedenza i biancocelesti di Inzaghi aveva no sprecato una ghiotta occasione con Biglia che ha sbagliato la trasformazione dagli 11 metri mandando il pallone a colpire la traversa. Nicola ha provato anche con le sostituzioni a portare la partita dalla sua parte, ma il pallino del gioco è rimasto in mano alla Lazio che alla fine ha visto premiati i suoi sforzi con il centravanti della nazionale che mette in rete conquistando un pallone che Martella aveva controllato in modo maldestro.

Partita da dimenticare per il Bologna allo Stadium contro la Juventus. I bianconeri di Allegri vincono 3–0 con una doppietta di Higuain ed una rete di Dybala, e nel finale mettono in campo anche il neoacquisto Rincon. La formazione di Donadoni sembrava arrendersi già dai primi minuti di gioco e la prima rete di Higuain è stata come il "colpo di grazia" sulle sue ambizioni di portare a casa almeno un punto.

Ai felsinei è mancata soprattutto la capacità di far fioco a centrocampo con una serie impressionante di passaggi sbagliati che hanno fatto arrabbiare Roberto Donadoni. Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico bolognese, Destro è risultato troppo solo al centro della difesa bianconera, che lo ha controllato con grande mestiere. Il raddoppio di Dybala su rigore prima dell’intervallo decreta in pratica la fine della gara.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo in avvio. Nicola non ha nessun problema e probabilmente recupera sia Mesbah che Tonev, con un solo ballottaggio in difesa che vede coinvolti Claiton e Ceccherini. Nel suo tridente d’attacco, Nicola impiega nuovamente Falcinelli, insieme a Trotta e Palladino.

Nel Bologna Donadoni deve innanzitutto scuotere i suoi dopo la delusione di Torino, e fa a meno di Sadiq e Verdi. Per il tecnico emiliano schema speculare a quello dei calabresi, 4-3-3, con un dubbio in difesa tra Krafth e Torosidis, per un posto sulla fascia destra, ed anche uno in attacco, con Di Francesco che spera di scalzare Mounier e Rizzo e far parte del tridente insieme a Krejici e Destro.

Alla fine della gara dell’Olimpico, il tecnico dei calabresi, Nicola, si è lamentato dell’annullamento della rete segnata dai suoi, che sembrava regolare. Secondo il tecnico del Crotone, la sua formazione in questa partita ha fatto vedere di essere molto vicina, come prestazioni, a quel quartultimo posto che significa salvezza, anche se i numeri della classifica danno altre indicazioni.

Donadoni ha parlato di almeno due reti prese per delle clamorose ingenuità, due reti che hanno finito per cambiare il volto alla partita. Il tecnico ha parlato di un buon atteggiamento da parte dei suoi nella prima parte di gara, cambiato poi dopo aver subito il raddoppio. Certamente, ha proseguito Donadoni, in vista della prossima partita dobbiamo cercare di limare gli errori commessi in modo da ottenere un risultato positivo.

Crotone-Bologna sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 (numero 206 e 251), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

