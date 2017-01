DIRETTA / Casertana-Avellino (risultato live 2-0): info streaming video e diretta tv. Doppio Giannone (Amichevole oggi, 14 gennaio 2017)

DIRETTA CASERTANA-AVELLINO (RISULTATO LIVE 2-0): INFO STREAMING VIDEO E TV (OGGI 14 GENNAIO 2017, AMICHEVOLE) - Siamo arrivati alla ripresa della gara amichevole Casertana-Avellino e il risultato è fisso sul 2-0. Nel primo tempo una doppietta di Giannone ha portato in doppio vantaggio i ragazzi di Tedesco che sembrano essere più in palla decisamente. Gli irpini nella ripresa si sono presentati con tantissimi cambi e con diversi giocatori pronti a fare la differenza. Ecco i cambi effettuati da Novellino nell'intervallo: Donkor per Gonzalez, Crecco per Jidayi, Perrotta per Laverone e Paghera per Castaldo. Nel primo tempo Soumarè era entrato in campo per Omeonga. Staremo a vedere come andrà la ripresa e se gli irpini riusciranno a riaprire una gara che sembra al momento già chiusa. I padroni di casa non hanno ancora effettuato delle sostituzioni e sono tornati in campo con gli stessi undici che erano stati schierati all'inizio della gara in campo.

DIRETTA CASERTANA-AVELLINO: FORMAZIONI UFFICIALI, INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI 14 GENNAIO 2017, AMICHEVOLE) - Si gioca oggi allo Stadio Pinto la sfida Casertana-Avellino amichevole tra due squadre di diversa categoria e ferme questa settimana in campionato. Ecco le formazioni ufficiali: CASERTANA 4-3-3 - Ginestra; Finizio, D'Alterio, Rainone, Ramos; De Marco, Rajcic, Giorno; Giannone, Corado, Taurino. A disp.: Fontanelli, Bernardes, Gioventù, De Filippo, Colli, Maretta, Ciotola. All.: Tedesco. AVELLINO 4-4-2 - Radunovic; Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Belloni; Laverone, Lasik, Omeonga, D'Angelo; Verde, Castaldo. A disp.: Frattali, Diallo, Tassi, Pizi, De Sarlo, Donkor, Crecco, Perotta, Soumarè, Paghera. All.: Novellino. Staremo a vedere come si comporteranno le due squadre e se si avranno a disposizione anche la possibilità di fare qualche esperimento.

