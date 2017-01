Dakar 2017/ Diretta info streaming video, classifica, vincitore e risultato (12^ tappa rally percorso Rio Cuarto-Buenos Aires, oggi 14 gennaio)

DAKAR 2017, DIRETTA INFO STREAMING VIDEO, CLASSIFICA, VINCITORE E RISULTATO (12^ TAPPA RALLY RIO CUARTO-BUENOS AIRES, OGGI 14 GENNAIO 2017) – Siamo finalmente giunti alla 12^ e ultima tappa di questa emozionate edizione 2017 del Rally Dakar: oggi 14 gennaio infatti andrà in scena l’ultimo percorso che porterà concorrenti delle 5 categorie iscritte a una delle manifestazioni più pericolose e complesse al mondo da Rio Cuarto al tanto atteso e sospirato traguardo di Buenos Aires, su un tracciato di ben 786 km, che attraverserà le regione argentine di Cordoba, Santa Fe e Buenos Aires appunto. Contrariamente a quanto visto nelle tappe precedenti la special stage di oggi sarà insolitamente breve per tutte le 5 categorie, ovvero moto, quad, auto, Utv e Truck: la lunghezza sarà infatti di appena 64 km, posti nella prima parte della cartina preposta dall’organizzazione in una specie di circuito, visto che il termine della Special Stage è stato fissato molto vicino alla città di Rio Cuarto, dove partirà la competizione per questa ultima e decisiva tappa, che potrebbe portare a non pochi colpi di scena e capovolgimenti anche nelle graduatorie più stabili.

Il tracciato di oggi, salvo variazioni da parte del comitato organizzativo per possibili condizioni metereologiche avverse non presenta particolari difficoltà altimetriche: la partenza è infatti a quota 500 metri mentre il traguardo è sui 300 metri sul livello del mare con un’unica punta nel profilo del percorso da affrontare, posta appena dopo l’avvio ma di pendenza modeste: difficoltà di poco contro dunque specialmente se messe a confronto con quanto superato dai concorrenti finora. Una specie di passerella per salutare i territori dell’Argentina e panorami incredibili che porteranno i concorrenti rimasti fino alla gloriosa cerimonia di premiazione di Buenos Aires. La particolari di questa Dakar 2017 sarà proprio la prova speciale, l’ultimo cronometro valido per la classifica che designerà il vincitore finale: un originalissimo percorso ad anello attorno alla città di Rio Cuarto dove è stato posto il bivacco tra l a11^ e la 12^ tappa. Questa scelta originale è stata così spiegata alla presentazione generale del percorso della Dakar 2017 dal comitato sportivo:” Lo abbiamo fatto per dare modo a tutti gli uomini della Dakar di vedere l'arrivo dell'ultima speciale. Basterà non muoversi dal bivacco e si potrà festeggiare con i piloti la fine della gara”. Una scelta senza dubbio particolare da parte dell’organizzazione che però ha poi fissato il vero traguardo a 720 km più avanti davanti alla sede dell’Automobil Club argentino di Buenos Aires.

Come ormai è noto alla Dakar 2017 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati di questa storica prova di rally. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata, ultima di questa Dakar 2017 come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile sul canale Eurosport (presente nel bouquet satellitare di Sky al numero 210 del telecomando, oltre che sulla pay-tv di Mediaset Premium).

In chiaro è anche visibile sul canale Nuvolari (presente al numero 61 del telecomando del digitale terrestre) la trasmissione “Epic Rally Raid” in programma per le ore 21 e condotta da Giorgio Bungaro. La diretta streaming video della Dakar 2017 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa e cruciale 12^ tappa al cui termine consegnerà l’ambito titolo di vincitore.

