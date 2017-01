Diego Costa vs Antonio Conte / Lite, lascia il Chelsea? Non convocato per il Leicester (oggi 14 gennaio 2017)

DIEGO COSTA VS ANTONIO CONTE, LITE FRA ATTACCANTE E ALLENATORE DEL CHELSEA - La lite fra Diego Costa e Antonio Conte rischia di turbare la stagione finora praticamente perfetta per il Chelsea, primo nella classifica di Premier League anche grazie ai 14 gol segnati dall’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, che sembrava uno dei simboli della rinascita del Chelsea targato Conte anche dal punto di vista caratteriale. Invece in questi giorni qualcosa sembra essersi rotto: Diego Costa ha litigato con uno dei preparatori atletici a causa di una diversità di vedute circa il mal di schiena che tormenta l’attaccante, e nemmeno l’intervento dell’allenatore è servito a calmare gli animi perché Costa non avrebbe gradito il fatto che Conte sostenesse la posizione del proprio collaboratore. La prima conseguenza immediata è che Conte non ha convocato Costa per Leicester-Chelsea, la partita che i Blues disputeranno oggi pomeriggio alle ore 18.30 italiane in casa dei campioni d’Inghilterra di Claudio Ranieri, ma la lite potrebbe portare novità ben più clamorose. Torna infatti in primo piano la pazzesca offerta del Tianjin Quanjian, che qualche giorno fa aveva offerto al Chelsea 90 milioni per il cartellino dell’attaccante, al quale invece era stato proposto uno stipendio di 30 milioni annui. Inutile dire che dopo il litigio l’ipotesi di una partenza di Diego Costa verso la Cina sia tornata immediatamente di attualità, anche se il Chelsea capolista in Premier subirebbe un durissimo colpo dalla partenza a metà stagione del capocannoniere del campionato.

