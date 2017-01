Diretta/ Discesa femminile Altenmarkt streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 14 gennaio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE ALTENMARKT-ZAUCHENSEE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 14 GENNAIO 2017) – Oggi la Coppa del Mondo di sci alpino femminile è di scena ad Altenmarkt-Zauchensee, dove andrà in scena la quarta discesa libera stagionale. In Austria si torna finalemte a sciare veloci dopo un lungo digiuno, visto che l'ultima discesa in campo femminile era andata in scena il 17 dicembre, cioè esattamente quattro settimane fa: andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire la discesa di Altenmarkt-Zauchensee.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI ALTENMARKT-ZAUCHENSEE PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 10.45)

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 10.45. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Altenmarkt-Zauchensee (www.fis-ski.com).

Abbiamo già accennato al lungo digiuno in discesa: dopo Natale sono state disputate sette gare di Coppa del Mondo e sono stati tre giganti e quattro slalom. Ora è giunto il momento di riequilibrare la situazione: in questo weekend abbiamo l'odierna discesa e domani una combinata, settimana prossima a Garmisch discesa e super-G. Finora la donna copertina in discesa è a sorpresa la slovena Ilka Stuhec, che ha vinto entrambe le libere disputate a inizio dicembre a Lake Louise e poi quella di Val d'Isere: un tris incredibile se si pensa che in precedenza la Stuhec non era mai nemmeno salita sul podio in Coppa del Mondo nella sua carriera. Al centro dell'attenzione ci sarà però soprattutto il grande ritorno di Lindsey Vonn, che ha ufficializzato la propria presenza ponendo fine al lungo stop dovuto all'ennesimo infortunio di una carriera leggendaria ma anche sfortunata.

Un altro nome di spicco è però quello della nostra Sofia Goggia, che a Lake Louise ha ottenuto un secondo posto in discesa e un terzo in super-G e poi è stata di nuovo terza anche in Francia in discesa, dunque ha iniziato molto bene la stagione nelle discipline veloci, oltre che naturalmente in gigante. Dunque potrebbe essere la bergamasca il punto di riferimento della squadra italiana anche in discesa, dove comunque vantiamo molte frecce al nostro arco. Basterebbe ricordare che in Val d'Isere alle spalle della Goggia si piazzarono Nadia Fanchini al quarto posto, Johanna Schnarf quinta ed Elena Fanchini sesta per capire la forza di una squadra che anche oggi potrebbe regalarci diverse soddisfazioni...

