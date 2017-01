Diretta/ Firenze-Bergamo: info streaming video e tv, orario e risultato live (Rai, volley femminile Serie A1, oggi 14 gennaio 2017)

DIRETTA IL BISONTE FIRENZE-FOPPAPEDRETTI BERGAMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAI, VOLLEY FEMMINILE, SERIE A1, OGGI 14 GENNAIO 2017) - Firenze-Bergamo, è la partita di volley femminile in programma per oggi 14 gennaio 2017 alle ore 20.30, valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A1. Al PalaMandela questa sera si troveranno di fronte due formazioni che stanno cercando di ritagliarsi un posto al sole in una griglia di classifica ancora molto equilibrata, che non permette però ancora alle due squadre di ritenere messi in cassaforte i rispettivi obiettivi stagionali. Quarta in classifica Bergamo, che rispetto al duo di testa composto da Casalmaggiore e Conegliano sembra avere ancora qualcosa in meno, e che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti anche con l'ascesa di Novara, che ha saputo piazzare il sorpasso in classifica approfittando dell'ultimo passo falso in campionato delle orobiche sul campo di Conegliano.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FIRENZE-BERGAMO (da raiplay.it)

Occupa invece l'ultima posizione fuori dalla zona play off, il nono posto, la formazione fiorentina che è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A1, l'ultima delle quali subita contro Scandicci in un derby che è sempre meglio non perdere anche per le ripercussioni dal punto di vista del morale. Firenze resta comunque a tre lunghezze di distanza dall'ottavo posto occupato da Modena, e la speranza di poter partecipare alla post season non è svanita, anche se il periodo natalizio ha messo in luce lacune tecniche abbastanza importanti per la formazione toscana. La differenza tecnica con Bergamo c'è anche se, pur con le due prime della classe, le lombarde sono reduci da due battute d'arresto consecutive in classifica.

La questione precedenti sorride decisamente a Bergamo soprattutto per quanto riguarda le partite più recenti, con la Foppapedretti capace di vincere le ultime tre sfide di campionato disputate a Firenze. L'ultima vittoria delle toscane è un'affermazione in trasferta, quando il 18 gennaio 2015, in pratica esattamente due anni fa, riuscirono a violare il campo di Bergamo. In generale le bergamasche hanno vinto quattro degli ultimi cinque confronti di campionato disputati contro Il Bisonte, imponendosi anche nel match d'andata di questa stagione, disputato il 16 ottobre scorso, con tre set a uno per le lombarde.

Il roster di Bergamo è obiettivamente superiore a quello delle fiorentine, ed i bookmaker sembrano concordare con vittoria bergamasca in trasferta quotata 1.50 da Tipico.it, mentre Unibet alza fino a 2.60 il possibile successo interno della formazione toscana. Ricordiamo infine che il match tra Firenze e Bergamo, valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A1 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato all’incontro spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport 1, disponibile al canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresì assicurata dunque anche la diretta streaming video della partita, tramite il servizio liberamente disponibile di raiplay.it.

