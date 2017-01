Diretta/ Inter-Chievo info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 14 gennaio)

DIRETTA INTER-CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 14 GENNAIO) - Inter-Chievo, diretta dall'arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste e valida per la 20^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie A (la prima del girone di ritorno), è in programma il 14 gennaio 2017 alle ore 20.45. È stata una prima metà di stagione molto travagliata per l'Inter che a inizio agosto, nel pieno della preparazione estiva, ha dato il benservito a Roberto Mancini: ormai le distanze tra il tecnico di Jesi e la nuova dirigenza cinese erano troppo ampie per essere colmate, così è stato chiamato l'olandese Frank de Boer, alla sua prima esperienza da allenatore nel campionato italiano, che si è rivelata fallimentare con tante delusioni sia in campionato che in Europa League, dove i nerazzurri sono stati eliminati in un girone sulla carta abbordabile con Southampton, Sparta Praga e Hapoel Beer-Sheva.

La sconfitta al Ferraris contro la Sampdoria ha convinto Suning a liquidare anche De Boer per il secondo cambio di panchina nel giro di pochi mesi, la scelta è dunque ricaduta su Stefano Pioli, reduce dall'esperienza in chiaroscuro con la Lazio, che se non altro ha saputo dare un'idea di gioco alla squadra che annovera parecchi talenti ma che finora nessuno è riuscito ad amalgamare.

Ora ci sta provando Pioli che ha ottenuto ben quattro vittorie consecutive e ha consentito all'Inter di riavvicinarsi verso le parti alte della classifica, rientrando in corsa anche per un posto in Champions League, sebbene il terzo posto (occupato attualmente dal Napoli) rimanga distante cinque punti i nerazzurri hanno finalmente imboccato un trend positivo e contro il Chievo Icardi (attuale capocannoniere del campionato con 14 gol e che vorrà sicuramente incrementare il proprio bottino) e compagni proveranno ad allungare ulteriormente la serie di successi.

Per quanto riguarda i clivensi, che come al solito partono molto bene per poi cedere alla distanza, le ultime due sconfitte contro Roma e Atalanta (due tra le squadre più in forma del momento) non hanno intaccato il morale all'interno dello spogliatoio, anche perché essendo 15 punti sopra la zona retrocessione (mai la quota salvezza era stata così bassa come quest'anno) il tecnico Maran può dormire sonni tranquilli per la permanenza nella massima categoria, anche se ai tifosi veneti non dispiacerebbe comunque dare un dispiacere al club meneghino. A differenza dell'Inter, il Chievo non ha un vero e proprio bomber, tant'è vero che a oggi i migliori realizzatori per il club clivense sono Birsa e il veterano Pellissier che a 37 anni (ne compierà 38 il prossimo 12 aprile) continua a fare la differenza in Serie A.

Il match d'andata si è disputato lo scorso 21 agosto 2016 allo stadio Bentegodi di Verona e ha visto i padroni di casa prevalere per 2 a 0 grazie alla doppietta di Birsa. Complessivamente il bilancio dei precedenti è di diciassette vittorie per l'Inter, cinque successi per il Chievo e sette pareggi. Il primo scontro diretto risale invece al 15 dicembre 2001 quando al Meazza la squadra all'epoca allenata di Del Neri e autentica rivelazione del torneo vinse per 2 a 1.

L'Inter viene data come netta favorita dalle agenzie di scommesse on-line: Bwin offre una quota di 1,45 per l'1 dei nerazzurri, mentre su Unibet puntando 10 euro sull'X se ne possono vincere 45; molto alta la posta in palio per il 2 dei clivensi, che Bet365 ha fissato a 8,00. Ci si aspetta una partita ricca di gol, per questo Betfair ha proposto per l'Over (1,83) una quota più bassa rispetto all'Under (1,95).

La copertura televisiva di Inter-Chievo sarà garantita da Sky Sport e Mediaset Premium che trasmetteranno in diretta tv l'incontro sui loro rispettivi canali tv e streaming. Sul satellite l'appuntamento è sui canali 201, 206 e 251 in alta definizione, la visione del match è disponibile per i clienti abbonati ai pacchetti Sport e/o Calcio, con la possibilità di guardare la partita anche sui dispositivi mobili grazie alla diretta streaming video di Sky Go.

Sul digitale terrestre la gara sarà proposta sul canale 370 in risoluzione standard e sul canale 380 in alta definizione, con le esclusive di Premium che è l'unica emittente a poter mostrare le immagini negli spogliatoi prima del calcio d'inizio e a intervistare i calciatori alla fine del primo tempo. Anche la pay-tv di Cologno Monzese ha messo a disposizione un'app, Premium Play, scaricabile e installabile su smartphone e tablet.

