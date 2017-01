ENTRATA KILLER KOUAKOU / Video, il portiere del Burkina Faso travolge in uscita Bassagog del Camerun in Coppa d'Africa (oggi, 14 gennaio 2017)

ENTRATA KILLER KOUAKOU, IL PORTIERE DEL BURKINA FASO TRAVOLGE IN USCITA BASSAGOG DEL CAMERUN (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Siamo al primo minuto del recupero del primo tempo della sfida Burkina Faso-Camerun valevole per la Coppa d'Africa. Il portiere burkinabè Kouakou ha letteralmente travolto in uscita il numero sedici della squadra avversaria Bassagog che si involava da solo verso la sua porta. E' stata un'entrata davvero molto dura che ha portato la panchina del Burkina Faso a esplodere con l'arbitro, lo zambese Sikazwe, che ha clamorosamente lasciato correre senza nemmeno fermare il gioco se non per far soccorrere i due che sono rimasti infortunati a terra anche se poi nessuno dei due è stato sostituito. Il video in poco tempo è diventato virale facendo il giro del web e scatenando i commenti di moltissimi utenti sui social network. Clicca qui per il video dell'entrata killer di Kouakou sull'avversario Bassagog. Staremo a vedere se arriveranno altri commenti da parte magari dell'allenatore del Camerun dopo la partita Broos infatti è sembrato piuttosto stizzito per questa situazione.

ENTRATA KILLER KOUAKOU, IL PORTIERE DEL BURKINA FASO TRAVOLGE IN USCITA BASSAGOG DEL CAMERUN: LE LORO CARRIERE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Andiamo a vedere meglio chi sono Koffi Kouakou e Christian Bassagog che si sono resi protagonisti di un video diventato in pochi minuti virale. Il portiere del Burkina Faso ha letteralmente travolto il calciatore del Camerun nella seconda partita della Coppa d'Africa con un'uscita a dir poco non convenzionale. Koffi Kouakou è un portiere molto giovane, classe 1996, che gioca nel ASEC Mimosas società ivoriana che è stata fondata appena nel 1948 ad Abidjan e che milita nella massima categoria della Costa d'Avorio. Più esperto è invece Christian Bassagog che nonostante abbia appena un anno di più del collega gioca in Danimarca nell'Aalborg da ben due stagioni. E' un attaccante mobile e abile palla al piede, già nell'occasione del video in questione ha dimostrato anche di avere tempi di gioco davvero notevoli. Vedremo se i due si distingueranno in questa competizione o meno.

