Gabon-Guinea Bissau/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA GABON-GUINEA BISSAU: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 14 GENNAIO, COPPA D’AFRICA 2017) - Gabon-Guinea Bissau si gioca oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 17,00, ed è la partita inaugurale della Coppa d’Africa 2017 presso lo stadio di Libreville, capitale del Gabon che è il Paese organizzatore e ha dunque l’onore del primo match del torneo. Le due Nazionali sono stati inserite nel Gruppo A assieme al Camerun e al Burkina Faso. Come tutti i tornei in cui è prevista una prima fase a gironi, ogni match ha una grande importanza e quindi potrebbe rivelarsi fondamentale per definire la classifica finale ed il passaggio del turno.

Sia il Gabon che la stessa Guinea–Bissau hanno deciso di preparare questo appuntamento non disputando amichevoli nel mese di dicembre ed in questo inizio di gennaio, il che rappresenta un rischio piuttosto elevato in quanto molto giocatori potrebbero non essere al meglio e soprattutto gli schemi potrebbero non essere stati assimilati al meglio.

Le ultime due gare del Gabon sono rappresentare dal pareggio per 0-0 nel match con il Mali valido per le qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo che si disputeranno in Russia nel 2018 ed il pareggio per 1-1 con il Comoros nell’amichevole di metà novembre con rete del giocatore della Juventus Mario Lemina che rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra africana. Le ultime gare della Guinea–Bissau risalgono addirittura al mese di settembre allorché ha avuto la meglio per 3-2 con la Zambia nell’Africa Nation Cup grazie alle reti realizzate da Zezinho, Mendy e Silva mentre ha ceduto per 1-0 al cospetto del Congo sembra nell’ambito della medesima competizione. Dunque si prospetta una sfida avvincente e molto interessante anche perché non ci sono precedenti ufficiali tra le due compagini.

Il Gabon dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un ormai collaudato 4-2-3-1. In porta Ovono mentre la linea difensiva si dovrebbe avvalere del prezioso apporto di Biyogo Poko nelle vesti di terzino destro, Obiang come terzino sinistro e la coppia di centrali composta da Appidangoye e Ecuele Manga. Davanti alla difesa dovrebbero agire Tandjigora e Evouna mentre più avanzati ci saranno il centrocampista della Juventus Mario Lemina sul centro destra, nel mezzo Mandida e sulla corsia sinistra Kevyn.

Unica punta la stella del Borussia Dortmund Pierre Aubameyang, tra l’altro oggetto del desiderio di tantissimi top club europei. La Guinea – Bissau dovrebbe rispondere con un classico 4-4-2 con Papa Fall tra i pali, in difesa andando da destra verso sinistra Emmanuel Mendy, Rudinlson Silva, Juary Soares e Nani. A centrocampo Zezinho e Agostinho nel mezze, Idrissa Camarà a spingere sulla corsia destra mentre dall’altro lato dovrebbe esserci Bocoundji Cà. In avanti Frederic Mendy sarà supportato da Piqueti.

Il Gabon per i bookmakers parte decisamente favorito, tant’è che la possibile vittoria di Aubameyang e compagni viene pagata soltanto 1,40 volte la posta in palio contro il 4,20 del possibile pareggio ed il 9,00 dell’eventuale successo da parte della Guinea–Bissau. Nonostante la grande differenza tecnica per le agenzie di scommesse non dovrebbero esserci tanti gol con l’evento Under 2,5 fissato a 1,65 e l’evento Over 2,5 che è salito fino a 2,15.

Gabon-Guinea Bissau sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d’Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l’applicazione Sky Go.

