Juventus-Empoli Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone B 13^ giornata)

DIRETTA JUVENTUS-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 14 GENNAIO 2017, GIRONE B 13^ GIORNATA) - Juventus-Empoli Primavera, diretta dall'arbitro Paride De Angeli, si gioca sabato 14 gennaio alle ore 13.00 al Campo Ale E Ricky dello Juventus Center di Vinovo e sarà una sfida particolarmente importante nel quadro del girone B del campionato 2016-2017. Il campionato Primavera, anche conosciuto con il nome Torneo Giacinto Facchetti, entra nella fase cruciale e sbagliare non è più consentito. I bianconeri, allenati da mister Fabio Grosso, si trovano al primo posto in graduatoria nel gruppo B, e precedono di un solo punto i pari età del Chievo Verona.

La Vecchia Signora è reduce da quattro vittorie consecutive e l'ultima sconfitta risale allo scorso novembre, quando gli under 19 bianconeri persero proprio contro il Chievo fra le mura amiche. Anche l'Empoli si trova in buona posizione e sta lottando senza risparmiarsi per ottenere un posto negli spareggi di fine stagione. I toscani, sotto la guida di mister Alessandro Dal Canto, si trovano attualmente al quinto posto, in coabitazione con l'Udinese. Le due vittorie del mese di dicembre contro Benevento e Bari sono state un chiaro segnale sulla voglia e la determinazione della compagine biancazzurra di raggiungere l'obiettivo fissato ad inizio stagione.

Andiamo ora a stilare un elenco delle probabili formazioni che calcheranno il terreno di gioco fin dal fischio iniziale del direttore di gara. Come di consueto la Juventus opterà per il modulo 4-3-2-1, sfruttando la qualità dei trequartisti e la solidità del centrocampo. L'estremo difensore titolare sarà Del Favero, sostenuto nella difesa dei pali dalla difesa a quattro, composta dal terzino destro Semprini, dal primo difensore centrale Vogliacco, dal secondo difensore centrale Andersson e dal terzino sinistro Coccolo.

A centrocampo nello slot di mediano vedremo disimpegnarsi il guinenano Toure, affiancato sulla destra dalla mezzala Macek e sulla sinistra dall'altra mezzala Muratore. Sulla trequarti agiranno il capitano Clemenza e il greco Kastanos, che si posizioneranno rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. In attacco i tifosi potranno apprezzare la prestazione del giovane Moise Kean, che ha già esordito con la maglia della prima squadra in campionato e in Champions League.

L'Empoli risponderà con un modulo abbastanza simile, il 4-3-1-2. Il portiere sarà Meli, mentre i quattro difensori risponderanno ai nomi di Carradori (terzino destro), Zini (difensore centrale), Giampà (difensore centrale) e Zappella (terzino sinistro). A centrocampo dialogheranno il mediano di contenimento Buglio e le due mezzali, a destra Di Leo e a sinistra Damiani. Il trequartista, che dovrà cogliere impreparata la difesa bianconera, sarà Traoré, che farà da sostegno alle due punte Olivieri e Manicone.

Juventus-Empoli Primavera, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 13.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

