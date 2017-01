Leicester-Chelsea/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Premier League, oggi)

DIRETTA LEICESTER-CHELSEA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (PREMIER LEAGUE, OGGI 14 GENNAIO 2017) - Leicester-Chelsea, che si gioca alle ore 18.30 italiane di oggi pomeriggio per la Premier League inglese, sarà uno dei big-match della 21^ giornata. La vigilia dell'incontro è stata scossa dalla notizia secondo cui Diego Costa e Antonio Conte, rispettivamente capocannoniere e manager dei Blues, avrebbero litigato furiosamente. Quale il motivo? Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'attaccante spagnolo, centravanti della Nazionale, avrebbe lamentato dolori alla schiena, secondo lui riconducibili a problemi muscolari. Non dello stesso avviso lo staff medico del Chelsea, appoggiato nell'occasione da Conte. Da qui la lite tra i due, che ha avuto come conseguenza diretta la non convocazione di Diego Costa in previsione della sfida al King Power Stadium contro i campioni in carica del campionato inglese allenati da Claudio Ranieri, fresco vincitore del premio quale miglior allenatore del 2016, dopo aver portato le Foxes al trionfo clamoroso in Premier League.

Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni in FA Cup. Il Leicester di Claudio Ranieri ha battuto fuori casa l'Everton per 2-1, grazie alla doppietta dell'interessantissimo Ahmed Musa, attaccante nigeriano classe '92 che sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione, assai travagliata per i campioni d'Inghilterra. Anche il Chelsea è riuscito a qualificarsi al turno successivo, superando nettamente, allo Stamford Bridge, il Peterbourogh con il risultato finale di 4-1. Doppietta per lo spagnolo, ex Barcellona, Pedro, più le reti di Willian ed il belga Batshuayi, dato in partenza nel corso della sessione di mercato invernale.

In Premier League, il Chelsea ha chiuso al comando la 20 giornata, a quota 49 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sul Liverpool di mister Klopp. Il Leicester occupa attualmente la 15 posizione, a quota 21 punti. Quasi impossibile, per le Foxes, poter lottare, ancora, per una qualificazione alle competizioni europee, dato il distacco di 18 punti dal Manchester United di Josè Mourinho, in netta ripresa, che attualmente è sesto in classifica.

Il Leicester dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-5-1. In porta Schmeichel. In difesa, la coppia centrale sarà costituita da Morgan e Huth. I terzini invece saranno Simpson e Chilwell. A centrocampo, in posizione arretrata, il mediano Ndidi. Al centro invece Mendy e Drinkwater. Sulle fasce agiranno Albringhton e Musa. Sono ali offensive, dunque sarebbe più giusto parlare di un 4-3-3 in fase offensiva. Al centro dell'attacco l'inglese Vardy. Il Chelsea risponde con il consueto 3-4-3. Courtois in porta. I tre centrali di difesa saranno Cahill, David Luiz e Azpilicueta. A centrocampo, a comporre la linea mediana, saranno Kanté e Matic. Sugli esterni, lungo tutta la fascia, correranno Moses e Alonso, ex Fiorentina. In attacco, Hazard centrale da falso nueve, con Willian e Pedro sugli esterni.

La gara Leicester-Chelsea sarà visibile in esclusiva in diretta tv sul canale Sky Sport 3, il numero 203 della piattaforma satellitare, ma anche su Sky Sport Mix (106) e sulla diretta streaming video messa a disposizione degli abbonati, ovvero Sky Go, riservata ai clienti della celebre pay-tv. Infine ricordiamo che i bookmakers danno come favorito il Chelsea. La vittoria degli uomini di Conte è quotata a 1.80, mentre quella dei padroni di casa del Leicester a 4.75. Un abisso. Anche il pareggio è poco considerato dagli scommettitori, essendo in lavagna a 3.50.

