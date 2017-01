Napoli-Verona Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone A 13^ giornata)

DIRETTA NAPOLI-VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 14 GENNAIO 2017, GIRONE A 13^ GIORNATA) - Napoli-Verona Primavera, diretta dall'arbitro Alberto Santoro, si gioca sabato 14 gennaio alle ore 14.30 per la tredicesima giornata del girone A, nel quale è capolista proprio l’Hellas Verona. Un match fondamentale sia per i partenopei che per gli scaligeri, visto che rappresenta uno snodo decisivo per il prosieguo della stagione. Il Napoli non può permettersi passi falsi, visto che è scivolato al di fuori della zona playoff. L'ultima sconfitta patita dalla squadra del tecnico Giampaolo Saurini contro la Fiorentina ha permesso al Latina e alla Spal di operare il sorpasso e di lasciare gli azzurri fuori dalle prime cinque posizioni.

I tre punti rappresenterebbero una sostanziosa boccata d'ossigeno per la compagine campana, che altrimenti rischierebbe di dire addio anzitempo alle proprie ambizioni. L'Hellas Verona vive una situazione diametralmente opposta, essendo in vetta alla classifica del girone A del Torneo Giacinto Facchetti. I ragazzi di mister Massimo Pavanel nell'ultimo turno hanno pareggiato fra le mura amiche contro il Cesena, vedendo pericolosamente avvicinati dalla Fiorentina, dalla Lazio e dalla Sampdoria. Il successo, come si può ben capire, serve ad entrambe e questo fa da preludio ad una gara che regalerà diverse occasioni e un turbinio di emozioni.

Proseguendo nell'analisi pre-match bisogna individuare le probabili formazioni che scenderanno in campo, a cominciare da quella dei padroni di casa del Napoli. Il modulo utilizzato sarà quello classico, il 4-3-3, che vedrà posizionarsi fra i pali l'estremo difensore Marfella, dinanzi a lui la difesa a quattro sarà composta dal terzino destro Schiavi, dal primo difensore centrale Lasicki, dal secondo difensore centrale Milanese e dal terzino sinistro Riccio. A centrocampo il mediano di rottura sarà Otranto, mentre alla sua destra giocherà la mezzala Acunzo e alla sua sinistra l'altra mezzala, il capitano De Simone. In attacco faranno il bello e il cattivo tempo Russo, Negro e Della Corte, schierati rispettivamente come ala sinistra, punta centrale e ala destra. Non ci sarà l'esterno d'attacco Liguori, espulso nell'ultimo match contro la Fiorentina e pertanto squalificato dal giudice sportivo per il prossimo incontro.

La risposta dell'Hellas Verona sarà nel modulo 4-3-1-2, con il cosiddetto rombo di centrocampo. Il portiere che partirà dal primo minuto sarà Vencato, protetto dal poker di difesa formato dai due terzini Pavan e Dall'Agnola (rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra) e dai due difensori centrali Kumbulla e il capitano Casale. A centrocampo le due mezzali risponderanno ai nomi di Hoxha sulla destra e Cherubin sulla sinistra, mentre il mediano sarà il talentuoso Forgia. Qualche metro più avanti si posizionerà il trequartista Stefanec, che dovrà servire palloni invitanti al duo d'attacco, composto dalle punte Tupta e Carlos Buxton Opoku.

Napoli-Verona Primavera è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv per il massimo campionato giovanile, precisamente da Rai Sport 1 (canale 57 del vostro televisore) che dunque darà la possibilità a tutti di assistere anche alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it.

