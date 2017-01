Pagelle/ Crotone-Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CROTONE-BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Crotone-Bologna, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Prima frazione di gioco che si è conclusa con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Gara equilibrata allo Scida, partono leggermente meglio gli ospiti con Destro (5,5) che prende subito le misure alle porte di Cordaz (6) senza però trovare il modo di spaventare l'estremo difensore casalingo. Dall'altra parte del campo il più attivo di tutti è sicuramente Falcinelli (6,5) che crea i maggiori pericoli dalle parti di Mirante (6), mentre Trotta (6) non riesce a sfruttare i varchi e i palloni che gli procurano i suoi compagni. Donadoni, inoltre, deve fare i conti con gli infortuni, perdendo prima Torosidis (6) per un problema muscolare alla fascia sinistra e poi Gastaldello (6) per una forte botta all'anca, che vanno così a riempire un'infermeria già affollata.

VOTO CROTONE 6 - I padroni di casa impiegano qualche minuto a carburare, ma poi vanno vicini al gol con Trotta e nel complesso se la stanno cavando meglio rispetto agli ospiti. MIGLIORE CROTONE: FALCINELLI 6,5 - Tra i padroni di casa è quello che cerca la porta con più insistenza e che innesca i compagni nella trequarti avversaria. PEGGIORE CROTONE: MARTELLA 5 - Dopo il grave errore nella gara contro la Lazio il numero 87 del Crotone continua a fare sbagli e a perdere troppi palloni. VOTO BOLOGNA 5,5 - Dopo un inizio abbastanza incoraggiante gli uomini di Donadoni non sono riusciti a mantenere il baricentro alto, dopo l'occasione sciupata da Destro gli ospiti non si sono più affacciati dalle parti di Cordaz. MIGLIORE BOLOGNA: DZEMAILI 6,5 - Geniale il tocco per Destro che il numero 10 sciupa calciando malissimo davanti a Cordaz. PEGGIORE BOLOGNA: DESTRO 5,5 - Fatica a vedere la porta in questa prima frazione di gioco nonostante venga messo nelle condizioni migliori possibili per concludere a rete. (Stefano Belli)

