Pagelle / Inter-Chievo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE INTER-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio le pagelle di Inter-Chievo con i voti della prima frazione di gioco. Dopo un primo tempo dominato dall'Inter, la squadra di Pioli è abbastanza clamorosamente sotto a San Siro contro il Chievo, per effetto del gol di Pellissier. Nell'anticipo serale della prima giornata di ritorno di Serie A, nerazzurri fin dal primo minuto sbilanciati in avanti a caccia di gol e fermati più volte da un grande Sorrentino (voto 7): ospiti pericolosi in avvio e "aiutati" da un Kondogbia a dir poco ingenuo, che per poco non regala un rigore – per tocco ingenuo su Castro – al minuto 7. Ma le offensive interiste sono continue e sempre pericolose: Candreva (voto 6,5) è uno stantuffo a destra, Icardi (voto 6) sempre abile nei movimenti in area, Perisic (voto 6) vivace ma non preciso, tra cross e tiri in porta. Molto bene Gagliardini (voto 6,5), vicino al gol per due volte, prima con un destro centrale e poi con una deviazione aerea in inserimento, entrambe le volte respinto dall'estremo difensore gialloblu. Il minuto della svolta per il momento è il 34°: cross dalla bandierina di un Birsa (voto 5,5) quasi assente, marcatura leggera di D'Ambrosio (voto 5) in area piccola e colpo volante di Pellissier (voto 7), a punire Handanovic (voto 5,5). Inter immeritatamente sotto e vicinissima al pari anche nel recupero, con colpo di testa di Icardi ed ennesima parata di Sorrentino. Ma ci aspettiamo un secondo tempo divertente e con i nerazzurri ancora all'assalto! VOTO INTER 6,5 – Il vantaggio del Chievo è casuale, stavolta era la squadra di Pioli a meritare di essere avanti, senza dubbio MIGLIORE INTER CANDREVA VOTO 6,5 – Non sarà precisissimo forse, ma quante volte crossa e tira in porta?! Una lama che fa male al Chievo, sulla destra PEGGIORE INTER D'AMBROSIO VOTO 5 – Non gioca male ma ha sulla coscienza il gol di Pellissier: non si può far tirare l'avversario, in area piccola... VOTO CHIEVO 6 – Molto in difficoltà, salvato più volte dal suo portiere, si tiene strettissimo un vantaggio quantomai insperato MIGLIORE CHIEVO SORRENTINO VOTO 7 – Un paio di interventi miracolosi e poi una serie di parate da portiere di categoria, sicuro e decisivo per sigillare la propria rete PEGGIORE CHIEVO GAMBERINI VOTO 5 – Disastroso in un'intervento da Mai dire Gol nel finale di tempo e graziato da Icardi. In generale, costantemente in difficoltà (Luca Brivio)

