PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) – Cagliari-Genoa apre la domenica nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca allo stadio Sant’Elia con calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 15 gennaio. Il lunch match mette di fronte due formazioni che hanno ormai ottenuto l’obiettivo della salvezza ma che adesso sperano di fare qualcosa in più, raggiungendo la metà della classifica; una partita importante anche per iniziare al meglio il ritorno e riprendere quota dopo gli ultimi risultati. In attesa di domani e del calcio d’inizio al Sant’Elia, possiamo quindi andare a studiare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI – In porta dovrebbe già esserci Gabriel, arrivato nel corso dello scambio con Storari; è lui teoricamente a essere favorito su Rafael Andrade ma staremo a vedere quello che succederà. Per il resto la formazione sarà orfana dello squalificato Bruno Alves; in mezzo allo schieramento difensivo allora spazio a Salamon, con Pisacane che si occuperà della fascia destra e Marco Capuano che dovrebbe essere confermato dall’altra parte. Dubbi anche sulla composizione del centrocampo e dell’attacco: Di Gennaro potrebbe andare a giocare come trequartista se Diego Farias dovesse essere confermato in attacco al fianco di Sau, siccome però Borriello è favorito allora il brasiliano farebbe un passo indietro, e Di Gennaro si prenderebbe quello che è ormai il suo nuovo ruolo. A quel punto uno tra Dessena e Padoin, al rientro dalla squalifica, rimarrebbe fuori; Isla infatti sembra in vantaggio, a meno che ovviamente non torni a giocare sulla corsia di difesa. Tante le soluzioni tattiche a disposizione di Rastelli.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA – Orfano di Perin la cui stagione si è praticamente conclusa, il Genoa deve anche rinunciare a Miguel Veloso che non recupera. Izzo e Munoz sono i difensori che danno supporto a Nicolas Burdisso, con Lamanna che da qui in avanti sarà il portiere titolare; a centrocampo invece Luca Rigoni dovrebbe scalare come centrale, al fianco di Isaac Cofie che, non ancora certo di concludere questo campionato con la maglia del Genoa, resta la prima opzione per sostituire Veloso. Nessun dubbio per quanto riguarda le corsie laterali: Lazovic agisce sulla destra e Diego Laxalt, forse la nota più positiva del Grifone nel girone di andata, va a giocare come esterno di sinistra. Anche il reparto avanzato non dovrebbe subire variazioni rispetto all’ultima giornata: con l’arretramento di Rigoni sono Ninkovic e Ocampos a operare come trequartisti, mentre nel ruolo di prima punta Giovanni Simeone, che è anche il giocatore con più gol in questa stagione del Genoa, rimane abbondantemente favorito sul nuovo acquisto Pinilla, che si è già visto la scorsa domenica contro la Roma e sta lavorando per guadagnare sempre più minuti.

CAGLIARI-GENOA: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Cagliari-Genoa, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; non sarà invece trasmessa sui canali della pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-GENOA