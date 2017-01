PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Fiorentina-Juventus è il posticipo della domenica sera per la ventesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca il 15 gennaio alle ore 20:45. Al Franchi torna la grande rivalità tra queste due squadre, entrambe reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia; la Juventus sta andando più forte dello scorso anno ed è già in fuga, la Fiorentina invece ha perso smalto rispetto alla passata stagione e al momento non giocherebbe le coppe europee, una sorta di fallimento viste le premesse dell’estate. In ogni caso ci attende una grande partita con tanti temi sul campo; in attesa del calcio d’inizio possiamo andare a vedere nel dettaglio quali sono le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Dopo la vittoria in extremis contro il Chievo, la Fiorentina si butta a capofitto nella sfida alla capolista: da valutare la formazione che Paulo Sousa deciderà di mettere in campo. Dovrebbe esserci Borja Valero, tornato a disposizione; lo spagnolo sarà impiegato in mezzo al campo insieme a Matias Vecino o Badelj, con il croato che potrebbe lasciare la Viola in questa sessione di calciomercato. Alle loro spalle Salcedo e Milic sono favoriti per le corsie esterne, in mezzo invece nessuna sorpresa con Gonzalo Rodriguez e Astori che giocheranno a protezione di Tatarusanu. Qualche dubbio in più davanti: ormai Federico Chiesa ha a tutti gli effetti i gradi del titolare e dunque dovrebbe essere confermato sulla fascia destra, dall’altra parte naturalmente agirà Bernardeschi con Ilicic che è favorito su Zarate e Cristian Tello per operare da trequartista. Come prima punta ci sarà ancora Nikola Kalinic: anche la sua posizione rimane in forse perchè i cinesi sono sempre convinti di volerlo acquistare, sta ora alla Fiorentina trovare un sostituto all’altezza (si è parlato di un ritorno di Seferovic).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Con Lichtsteiner squalificato, Massimiliano Allegri non può che aprire alla difesa a tre, a meno che non voglia valutare il giovane Mattiello o abbassare la posizione di un centrocampista (per esempio Sturaro). Visto l’avversario è più probabile che si torni al vecchio modulo: questo significa che Bonucci, che ormai ha recuperato dall’infortunio giocando uno spezzone in Coppa Italia, sarà al centro della difesa con Chiellni e Rugani che appare favorito su Barzagli. Torna anche Buffon, mentre per quanto riguarda le fasce laterali la buona notizia è il ritorno di Alex Sandro, che dovrebbe essere schierato titolare a sinistra con Cuadrado che agirà a destra. Per quanto riguarda Pjanic, le soluzioni sono due: o da mezzala sinistra oppure da trequartista, nel secondo caso a stringere in mezzo saranno Khedira e Marchisio. Davanti invece torna titolare Higuain, che contro la Fiorentina aveva segnato il primo gol della sua avventura con la maglia della Juventus; al suo fianco dovrebbe esserci ancora Dybala, che ha dato ottimi segnali in Coppa Italia e continua nel suo percorso di recupero. Dalla panchina ovviamente Mario Mandzukic, sempre imprescindibile anche se magari soltanto per pochi minuti.

FIORENTINA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Fiorentina-Juventus, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD.