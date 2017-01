Probabili formazioni/ Inter-Chievo: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata, oggi 14 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CHIEVO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Inter-Chievo si gioca alle ore 20:45 di sabato 14 gennaio, secondo degli anticipi nel quadro della ventesima giornata della Serie A 2016-2017. L’Inter prova la quinta vittoria consecutiva, i tre punti la spingerebbero ancor più verso il terzo posto in classifica che è l’obiettivo minimo della società nerazzurra. Il Chievo, scottato dalla sconfitta rimediata in extremis in Coppa Italia, deve anche reagire dopo aver perso male in casa contro l’Atalanta; pur non rischiando in chiave retrocessione ha bisogno di dare risposte importanti. Attendendo il calcio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni di Inter-Chievo.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CHIEVO

INTER-CHIEVO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Inter-Chievo, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Inter) vale 1,45; il segno X (pareggio) vale 4,25 mentre il segno 2 (vittoria Chievo) porta in dote 8,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Ottime notizie per Stefano Pioli: anche Medel è arruolabile per questa partita. Da valutare il suo impiego dal primo minuto: il cileno potrebbe tornare utile per essere uno dei due centrali di difesa come già il suo allenatore lo aveva impiegato nel derby. Siccome però Miranda e Murillo hanno trovato l’amalgama giusto, è difficile che la coppia difensiva e più in generale la linea (con D’Ambrosio e Ansaldi sulle corsie) venga modificata.

Dunque Medel si appresta a essere utilizzato in mezzo al campo, prendendo il posto di Kondogbia che comunque potrebbe partire da titolare anche perchè Brozovic è squalificato - ma c'è la suggestione Gagliardini, che potrebbe essere in campo dal primo minuto; non è così sicuro lo schieramento che Pioli manderà in campo dalla trequarti in su perchè Banega rischia di essere soppiantato da Joao Mario. Di fatto è l’unico ballottaggio aperto insieme a quello di cui sopra, il portoghese al momento sembra favorito per una maglia da titolare e stazionerebbe in mezzo alla linea che viene completata da Candreva e Perisic, con Mauro Icardi che ovviamente sarà la prima punta e potrebbe, per la prima volta in questo campionato, essere coinvolto in una staffetta con Gabigol che promette di farsi vedere maggiormente in questa prima parte di 2017.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Il Chievo di Rolando Maran deve convivere con gli infortuni: fuori Cacciatore, Nicola Rigoni ed Hetemaj. In difesa Nicolas Frey e Gobbi occuperanno gli spot di terzini, con Dainelli e Gamberini che giocheranno come centrali davanti al portiere Sorrentino; più complicato sistemare il centrocampo. Radovanovic dovrebbe essere il regista con compiti di impostazione della manovra, Izco e De Guzman si candidano a essere le mezzali ma attenzione a Bastien, che in Coppa Italia è stato uno dei migliori e dunque potrebbe essere riproposto in qualità di interno di centrocampo.

Anche per il reparto avanzato ci sono dei dubbi: Valter Birsa è praticamente certo del posto sulla trequarti, non così Pellissier che per questa partita potrebbe lasciare spazio a Inglese. Come seconda punta invece Meggiorini non ha sostanzialmente rivali e dunque, salvo sorprese dell’ultima ora, inizierà da titolare la partita di San Siro con Floro Flores e Pellissier (se non sarà in campo dal primo minuto) che rappresenteranno le alternative a disposizione di Maran per girare eventualmente il risultato nel secondo tempo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CHIEVO