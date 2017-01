PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Lazio-Atalanta è in programma alle ore 15 di domenica 15 gennaio; è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 e mette una contro l’altra due squadre che corrono per l’Europa. Una sfida diretta dunque; l’Atalanta arriva dalla partita di Coppa Italia in cui è riuscita a tenere testa alla Juventus, prendendo ancora più fiducia; una partita che ci aspettiamo molto bella ed equilibrata tra due formazioni che, con le dovute proporzioni, stanno facendo più di quanto ci si potesse ragionevolmente attendere in estate. Aspettando il calcio d’inizio di domani allo stadio Olimpico, possiamo andare ad approfondire le probabili formazioni di Lazio-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio ovviamente deve rinunciare a Keita Balde Diao che è in Coppa D’Africa; a sostituirlo dovrebbe essere ancora Luis Alberto, che ha giocato la prima da titolare la scorsa domenica dopo essere stato davvero poche volte in campo. Simone Inzaghi conferma il suo solito assetto, quello con il 4-3-3; da valutare se sarà Hoedt a fare coppia con De Vrij al centro della difesa, in caso contrario spazio a Radu che in alternativa si può allargare sulla corsia sinistra mandando così Lulic in panchina oppure a giocare come esterno nel tridente. Marchetti in porta e Basta sulla fascia destra; a centrocampo niente di nuovo con Lucas Biglia che deve farsi perdonare il rigore sbagliato contro il Crotone e sarà il regista della squadra, ai suoi lati agiranno Parolo e Milinkovic-Savic che sono molto pericolosi nella fase di inserimento senza palla. Davanti rientra Felipe Anderson, che era squalificato nella prima del 2017; ovviamente al centro dell’attacco va Ciro Immobile, che è tornato a segnare dopo sette giornate di astinenza e ha così raggiunto la doppia cifra di reti in campionato, cosa che gli era riuscita soltanto nell’anno in cui con il Torino si era laureato capocannoniere del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Partito Gagliardini e con Kessie in Coppa d’Africa, l’Atalanta apre una sorta di nuova era; Caldara, che ha giocato in Coppa Italia, dovrebbe essere confermato al centro della difesa con Toloi da una parte e Andrea Masiello dall’altra (dovrebbe rimanere fuori Zukanovic), a centrocampo invece la coppia sostanzialmente obbligata è quella formata da Freuler e Alberto Grassi, il secondo ha giocato pochissimo da quando ha fatto ritorno a Bergamo ma adesso gli si sono riaperte le porte della formazione titolare. Konko, autore di una grande prova mercoledì sera, potrebbe essere confermato in campo ma per il momento il favorito è ancora Andrea Conti, con Spinazzola che invece agirà dall’altra parte del campo essendo favorito su D’Alessandro, che può tornare utile anche come alternativa dei due attaccanti (si è visto anche l’altro giorno); spazio a Kurtic sulla trequarti, in attacco invece l’instancabile Petagna è ancora certo del posto (ma si deve sbloccare sotto porta) e a fargli compagnia torna Alejandro Gomez, che in Coppa Italia ha giocato solo uno spezzone (nei piani di Gasperini si sarebbe dovuto riposare per tutta la partita).

LAZIO-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Atalanta, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Calcio 3; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Calcio 2.