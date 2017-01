PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Napoli-Pescara si gioca domenica 15 gennaio alle ore 15; è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Da quando gli abruzzesi avevano costretto i partenopei a un incredibile 2-2 all’Adriatico sono passati mesi e tanta acqua sotto i ponti; il Pescara non ha mai vinto sul campo e si ritrova in fondo alla classifica con la concreta possibilità di retrocedere. Il Napoli per contro ha rialzato la testa, si è appropriato del terzo posto e continua a correre per la qualificazione diretta in Champions League, con la possibilità di tornare a mettere pressione in ottica scudetto. Pronostico del tutto sbilanciato, ma chissà che il Napoli non paghi la fatica di aver giocato in Coppa Italia. In attesa della sfida dello stadio San Paolo, possiamo andare ad analizzare in maniera più approfondita e ravvicinata quelle che sono le probabili formazioni di Napoli-Pescara.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PESCARA

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Pavoletti ha fatto il suo esordio con la maglia del Napoli, ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto domani: Maurizio Sarri dovrebbe confermare il tridente con Mertens da prima punta e dunque mandare in panchina l’ex Genoa insieme a Gabbiadini. Il quale, se non sarà ceduto, sarà il terzo attaccante considerando anche l’imminente ritorno di Milik: da troppo pochi a troppi verrebbe da dire. Intanto Callejon continuerà ad agire da esterno destro con Lorenzo Insigne stabilmente a destra; per quanto riguarda il centrocampo dovrebbero tornare titolari sia Allan che Hamsik, mentre in mezzo a fare da regista è ancora ballottaggio aperto tra Amadou Diawara e Jorginho con il secondo che però sembra essere leggermente favorito.

Obbligata o quasi la difesa: Hysaj giocherà a destra e Strinic sostituirà Ghoulam che è in Coppa d’Africa, sicuramente uno dei due centrali davanti a Reina sarà Raul Albiol mentre resta da capire chi tra Chiriches, Tonelli e Nikola Maksimovic completerà la formazione. Al momento sono in grande ascesa le quotazioni dell’ex Empoli: il favorito resta lui, ma si vedrà quello che il tecnico partenopeo deciderà domani.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Quasi fatta la formazione del Pescara, che si avvarrà della nuova coppia di difensori centrali: con Gyomber ancora incerto saranno Stendardo e Fornasier a stazionare a protezione di Bizzarri, con Cesare Bovo che deve recuperare da una distorsione alla caviglia e Campagnaro che completerà un reparto che dovrebbe essere schierato a tre; questo significa che Zampano fa un passo avanti e si posiziona sulla linea mediana, dall’altra parte agirà Crescenzi visto che Biraghi sconta oggi la squalifica che lo avrebbe fermato contro la Fiorentina - il regolamento parla chiaro: la partita non si è giocata e la squalifica si sconta alla prima disponibile.

In mediana Brugman è certo della maglia come regista, a fargli compagnia ci sarà Ledian Memushaj mentre per il ruolo di altra mezzala è possibile che Massimo Oddo non voglia rinunciare alle qualità di Benali, che dunque si gioca una maglia con Verre. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Caprari ha un posto da titolare e con lui potrebbe esserci il nuovo acquisto Cerri, che proverà a essere protagonista in Serie A dopo aver faticato al piano di sotto. Da valutare se sarà già disponibile per la panchina Andrés Cubas, uno dei giocatori che la Juventus aveva opzionato nell’operazione Tevez.

NAPOLI-PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Pescara, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Calcio 2; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PESCARA