PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) – Sampdoria-Empoli, in programma alle ore 15 di domenica 15 gennaio, si gioca a Marassi per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Anche per blucerchiati e toscani inizia il girone di ritorno; al momento il segno positivo è dalla parte dell’Empoli, che ha chiuso bene il suo 2016 e ha fatto un importante passo avanti verso la salvezza, ritrovando gol e vittoria. La Sampdoria affronta invece una crisi di risultati, anche se a Napoli è stata punita al di là dei suoi demeriti. In attesa che domani si aprano le porte dello stadio Luigi Ferraris, andiamo ad analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-EMPOLI



PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA – Marco Giampaolo potrebbe confermare le scelte dello scorso sabato, mandando dunque in campo il giovane Patrik Schick, le cui quotazioni sono in forte crescita, al posto di Muriel che dunque farebbe panchina per la seconda giornata consecutiva. Quagliarella sembra invece più sicuro di una maglia da titolare; lo stesso dicasi per Praet, che ha un passo di vantaggio su Linetty per occupare la posizione di mezzala sinistra. Il resto della formazione dovrebbe essere lo stesso, anche se il nuovo acquisto Bereszynski potrebbe essere già impiegato al posto di Pedro Pereira, in procinto di lasciare la Sampdoria (il Benfica ha fatto un grande passo avanti per lui); a sinistra ci sarà l’ex di giornata (come il suo allenatore) Regini, al centro invece bisogna far fronte alla squalifica di Silvestre e dunque a fare coppia con Skriniar dovrebbe essere Palombo a meno che lo stesso Regini non venga accentrato (a quel punto sulla corsia giocherebbe uno tra Pavlovic e Dodò). Confermati anche i due giocatori che completeranno il centrocampo: Edgar Barreto come interno destro, Lucas Torreira da playmaker.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI – Nell’Empoli si è fermato Costa: in mezzo alla linea difensiva dunque andrà a giocare Cosic, in coppia con Bellusci. Sulle corsie laterali crescono le possibilità di rivedere il francese Laurini (a destra) e Pasqual che è favorito sul giovane Dimarco, mentre a centrocampo ancora una volta dovrebbe esserci Dioussé in qualità di regista basso con Daniele Croce sicuro del posto sull’interno destro e il solito ballottaggi tra Krunic e Andrés Tello per occupare l’altro spot di mezzala, questa volta con il secondo che appare essere favorito. Davanti Saponara ha pienamente recuperato dall’infortunio e agirà sulla trequarti; come attaccanti si va verso la conferma di Mchedlidze e Marilungo che nelle ultime partite hanno fatto molto bene al netto dei gol che sono riusciti a segnare. Altra panchina dunque per Maccarone (un ex, poco rimpianto dalle parti di Bogliasco) e Pucciarelli, mentre da segnalare che nei giorni scorsi Gilardino, che aveva trovato davvero poco spazio, ha lasciato Empoli per accasarsi a Pescara, dove potrà accumulare più minuti e aiutare la squadra abruzzese a raggiungere una difficile salvezza.

SAMPDORIA-EMPOLI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV – Sampdoria-Empoli, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, precisamente su Sky Calcio 4; non sarà invece trasmessa sui canali della pay tv del digitale terrestre. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-EMPOLI