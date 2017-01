PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Sassuolo-Palermo è una delle partite che si giocano per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; squadre in campo domenica 15 gennaio alle ore 15. Si tratta di un delicato incrocio per la salvezza: il Sassuolo ha un buon margine sui rosanero, che però vincendo lo ridurrebbero e trascinerebbero inevitabilmente i neroverdi nella lotta. Una partita da non sbagliare per la squadra di Eusebio Di Francesco, che con i tre punti tornerebbe a respirare mettendosi forse definitivamente fuori dai guai. Andiamo a vedere, in attesa del calcio d’inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, quelle che sono le probabili formazioni di Sassuolo-Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - L’emergenza infortuni è leggermente rientrata, anche se qualche giocatore resta ai box; questa dovrebbe essere la partita del ritorno dal primo minuto di Domenico Berardi, che dopo un’assenza di quattro mesi è tornato a giocare la scorsa domenica. A fargli compagnia nel tridente offensivo saranno Defrel, che è favorito su Matri il quale negli ultimi giorni è stato accostato alla lista delle cessioni, e Politano che occuperà la corsia destra; Ragusa come già visto potrebbe tornare utile anche per il centrocampo, dove al momento in ogni caso sembra che Mazzitelli sia preferito a lui, con Aquilani che invece dovrebbe nuovamente occupare la zona del centrodestra e Sensi che continua a essere il vice-Magnanelli pur avendo caratteristiche diverse. Qui le alternative sono davvero poche, anche se Duncan è tornato nell’elenco dei giocatori disponibili; le cose vanno meglio in difesa, dove il solo Cannavaro è fuori dai giochi; tra Antei e Letschert è ballottaggio con il primo comunque in vantaggio per affiancare Acerbi, il giovane Lirola agirà sulla corsia destra mentre dall’altra parte ci sarà Peluso.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Incredibile ma vero, Eugenio Corini è già in discussione: nonostante i 4 punti raccolti con tanto di vittoria a Marassi, anche lui sta per finire tra gli innumerevoli esoneri del presidente Zamparini. La squadra è comunque dalla sua parte e si è allenata bene; per la sfida di domenica è pronto un 3-5-1-1 con Giancarlo Gonzalez a comandare un reparto che si avvarrà della collaborazione di Thiago Cionek e Goldaniga, con Posavec ovviamente in porta. A centrocampo non dovrebbero cambiare gli esterni, anche se Morganella insidia la maglia di Aleesami - dall’altra parte giocherà Rispoli; in mezzo invece qualcosa di nuovo si potrebbe vedere, per il momento Gazzi ha il posto da frangiflutti davanti alla difesa e come mezzali sono in vantaggio Jajalo e Bruno Henrique (la prima alternativa rimane lo svedese Hiljemark, che però è sceso nelle gerarchie del suo allenatore). Davanti ovviamente non si cambia: Quaison fa la seconda punta con libertà di svariare lungo il fronte offensivo, davanti a lui ci sarà Nestorovski che vuole fermare il suo digiuno di gol segnando il primo del 2017.

SASSUOLO-PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo-Palermo, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Calcio 5; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Calcio 2.