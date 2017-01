PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Udinese-Roma inaugura per le due squadre il girone di ritorno di Serie A 2016-2017: alla Dacia Arena si gioca domenica 15 gennaio alle ore 15, e i friulani sono chiamati a riscattare il pesante 0-4 con cui caddero alla prima di campionato. Gigi Delneri ha trasformato la squadra che ha preso un ampio vantaggio sulla zona retrocessione e punta a chiudere con più punti di quelli con cui aveva terminato le ultime stagioni; la Roma, dopo aver vinto a Marassi, affronta un’altra trasferta complicata sapendo di dover vincere per continuare a mettere pressione alla Juventus e credere nello scudetto. Aspettando la partita di domani, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Udinese-Roma.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Ancora infortunato Heurtaux e con due giocatori in coppa d’Africa, Gigi Delneri conferma il suo 4-3-3 con Danilo e Felipe che formano la coppia centrale a protezione di Karnezis, mentre Widmer sarà impiegato a destra e Samir andrà a giocare sull’altra corsia. Rispetto alle ultime uscite l’undici tipo dell’Udinese non dovrebbe essere modificato: a centrocampo è ancora Jankto, sempre più protagonista, a giocare come mezzala sinistra (l’alternativa è Hallfredsson), mentre a destra ci sarà ovviamente Seko Fofana e in qualità di regista davanti alla difesa ha un largo vantaggio Kums.

Anche il tridente offensivo non sarà cambiato: c’è sempre il ballottaggio tra Rodrigo De Paul e Ryder Matos, questa volta la sensazione è che l’argentino arrivato in estate dal Valencia possa avere la meglio - dovrà svariare su tutto il fronte offensivo giocando quasi da trequartista. Duvan Zapata ricoprirà il ruolo di prima punta e sarà aiutato da Thereau, che a inizio partita sarà largo a destra ma nei fatti sarà una sorta di seconda punta e il giocatore investito del ruolo di guida del contropiede con la sua capacità di partire palla al piede.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Due squalificati nella Roma: le assenze di Rudiger e De Rossi sono pesanti soprattutto perchè accorciano le rotazioni della formazione giallorossa. Luciano Spalletti medita l’utilizzo della difesa a tre, ma potrebbe anche restare con il solito schieramento: di fatto Manolas e Fazio sono la coppia centrale che ha giocato nelle ultime partite, Bruno Peres può essere impiegato da terzino destro con Emerson Palmieri, sempre in vantaggio su Mario Rui che aspetta la sua occasione, da laterale sinistro.

In mezzo al campo sarà Leandro Paredes a sostituire De Rossi giocando al fianco di Strootman; nel reparto offensivo invece il problema è rappresentato da Diego Perotti, che va verso la sempre più probabile esclusione: verrebbe dunque a mancare l’esterno destro, dunque l’alternativa potrebbe essere Gerson (la soluzione vista contro la Juventus, che però non aveva pagato dividendi) oppure l’avanzamento sulla linea dei centrocampisti dei due laterali di difesa, creando un centrocampo a quattro e mandando Nainggolan a fare il trequartista puro con El Shaarawy da seconda punta al fianco di Dzeko. Naturalmente entrambe le soluzioni presentano delle controindicazioni ma sono comunque valide: staremo a vedere quello che Spalletti deciderà di fare.

UDINESE-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese-Roma, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Calcio 1; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.