Risultati Primavera/ Diretta gol livescore e classifica aggiornata 13^ giornata (sabato 14 gennaio 2017)

RISULTATI PRIMAVERA: DIRETTA GOL LIVESCORE E CLASSIFICA AGGIORNATA (13^ GIORNATA, OGGI SABATO 14 GENNAIO 2017) - Ritorna protagonista oggi il campionato Primavera 2016-2017: siamo ormai giunti alla tredicesima giornata del massimo torneo del calcio giovanile italiano, riservato agli Under 19. Si torna dunque finalmente a giocare dopo una lunga pausa iniziata prima di Natale e interrotta solo da due turni di Coppa Italia: siamo dunque alla prima giornata dell'anno solare 2017 ma anche all'ultimo turno del girone d'andata e si va delineando sempre più la situazione di classifica nei tre gironi che compongono il campionato intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. Quest'anno abbiamo qualche novità rispetto al recente passato, primi passi verso la 'rivoluzione' della prossima stagione. Come al solito al via ci sono 42 squadre (le 20 le cui prime formazioni sono in Serie A e le 22 di Serie B) divise in tre gironi da 14 squadre ciascuno, tuttavia la novità è che sono state mischiate non con criteri geografici per avere gironi più vari e interessanti rispetto ad accoppiamenti che si ripetevano quasi fissi ogni anno. La formula non cambia: le 42 squadre si contenderanno i sei posti per l'accesso diretto alla Final Eight (i playoff metteranno in palio gli ultimi due posti), attraverso la quale si assegnerà lo scudetto, vinto lo scorso anno dalla Roma.

Però, come già accennato, siamo all’alba di una rivoluzione nel campionato Primavera. In pratica dal 2017-2018 nascerà il girone unico, composto da 16 squadre: le prime 12 risulteranno essere le prime 4 di ciascun girone di questo campionato (dunque piazzarsi è fondamentale), con l’obbligo però di avere la prima squadra iscritta alla Serie A del prossimo anno - in caso contrario, si andrà a scalare. Per determinare le ultime quattro partecipanti il meccanismo è piuttosto complicato, e prende in esame il ranking delle ultime cinque stagioni del campionato Primavera, con in più le quinte classificate di ogni girone che avranno diritto a un posto qualora riescano ad accedere alla Final Eight del 2017.

Adesso però torniamo all'attualità e andiamo a vedere che cosa ci attende in un futuro decisamente più immediato, cioè in questa tredicesima giornata del campionato 2016-2017. Ricordiamo innanzitutto che naturalmente è in vigore l'orario "invernale", per cui l'orario di base sarà quello delle 14.30. Gran parte delle partite si gioca naturalmente oggi, sabato 14 gennaio. Ci saranno poi alcune variazioni d'orario dovute ad esigenze televisive (a questo proposito ricordiamo che Sportitalia e Rai Sport sono le emittenti sulle quali in ogni weekend si potranno seguire alcune partite) oppure altre circostanze particolari delle squadre coinvolte. In televisione assisteremo alle seguenti partite: alle ore 13.00 Juventus-Empoli nel girone B, mentre domani mattina alle ore 11.00 avremo Inter-Genoa del girone C.

Le squadre da tenere d'occhio sono tante e il campionato sta ormai esprimendo le proprie gerarchie, anche se non mancano quasi mai le sorprese: spendiamo alcune citazioni per realtà meno altisonanti rispetto alle big, come il Verona, il Torino e l'Atalanta (queste però storicamente per il vivaio sono due garanzie) e l'emergente Entella. Per il resto le solite big, che anche a livello di Primavera sono naturalmente molto competitive, a partire dalla Roma campione d'Italia in carica, che però nel suo gruppo sta inseguendo l'Inter e proprio l'Entella.