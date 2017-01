Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (20^ giornata, 14 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Il campionato di Serie A 2016-2017 è giunto alla sua ventesima giornata, cioè la prima del girone di ritorno: entriamo dunque nella seconda metà della stagione, i verdetti si avvicinano e i punti in palio si fanno sempre più pesanti. I primi due risultati arriveranno già oggi, sabato 14 gennaio, dai tradizionali due anticipi che saranno alle ore 18.00 Crotone-Bologna e alle ore 20.45 Inter-Chievo. Si proseguirà domani, domenica 15 gennaio, con il lunch match delle ore 12.30 Cagliari-Genoa; si giocano alle ore 15.00 Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo e Udinese-Roma; il posticipo delle ore 20.45 sarà invece il big-match Fiorentina-Juventus. Non ci si fermerà però, perché resta ancora una partita lunedì 16 gennaio, alle ore 20.45 Torino-Milan, che curiosamente sarà la stessa partita (ma a campi incrociati) già andata in scena giovedì sera in Coppa Italia.

Oggi ci attende innanzitutto una partita importante per il Crotone, che ha estremo bisogno di una vittoria per alimentare le speranze salvezza, ma d’altro canto il Bologna non vorrà farsi risucchiare in zone pericolose; a San Siro invece l’Inter cercherà la quinta vittoria consecutiva, che direbbe in modo molto chiaro che i nerazzurri tornano a tutti gli effetti a candidarsi nella corsa al terzo posto che vale la Champions League. Contro il Chievo è un turno sulla carta favorevole, che naturalmente andrà sfruttato per il meglio.

Domani grande attenzione a Lazio-Atalanta, che un po’ a sorpresa è diventato uno scontro diretto per l’Europa: bel test sia per i biancocelesti sia per i nerazzurri orobici. In campo nel pomeriggio anche due big quali Napoli e Roma: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per i partenopei in casa contro il Pescara, dovrebbe essere una sfida più complicata in Friuli per i giallorossi, alla seconda trasferta consecutiva a cavallo dei due gironi. Restando al pomeriggio, Sassuolo-Palermo ci dirà se gli emiliani possono stare tranquilli o dovranno iniziare a guardarsi le spalle, mentre l’Empoli cercherà punti sul campo della Sampdoria per allontanare sempre di più i rosanero.

In serata naturalmente Fiorentina-Juventus sarà il piatto forte della giornata, anche perché al Franchi non è mai una trasferta banale per la Juventus, che a Firenze è la rivale numero uno. La Fiorentina ha bisogno di un grande risultato per tornare in lotta per l’Europa, la Juventus invece cerca una prova di forza per lanciare un messaggio a tutte le avversarie. Stuzzicante anche il posticipo di lunedì: Torino-Milan è un classico del nostro calcio e Sinisa Mihajlovic certamente proverà a fare uno scherzetto alla sua ex squadra, attesa da una complicata trasferta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA