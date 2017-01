ANTONIO CONTE/ Video, al giornalista: "E' buona la torta? Se me ne dai una fetta..." (oggi 15 gennaio 2017)

ANTONIO CONTE: IL TECNICO DEL CHELSEA CHIEDE UN PEZZO DI TORTA AI GIORNALISTI IN CONFERENZA STAMPA (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Antonio Conte non si ferma più e porta a casa anche la vittoria in Premier League contro il Leicester di Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro il Tottenham che aveva fermato la scia di vittorie dei Blues. Curioso siparietto in conferenza stampa nel post partita di Leicester: dopo la gara vinta per 3-0 dai Blues, il tecnico si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti ma ha osservato uno di questi mentre mangiava un pezzo di torta e senza fare troppi complimenti gli ha chiesto se poteva averne un pezzo anche lui. "E' buona la torta? Se me ne offri una fetta, la assaggio. Non ho ancora mangiato.." le parole di Antonio Conte al giornalista che con un 'E' un piacere' ha condiviso il suo pezzo di torta con l'allenatore del Chelsea che ancora una volta si dimostra essere una grande simpaticone fuori dal campo. Prima di Natale, proprio Antonio Conte, aveva invitato dei giornalisti che abitualmente seguono il Chelsea in un pub offrendo loro a testa una birra, un gesto che è stato molto apprezzato dai media.

ANTONIO CONTE: IL TECNICO DEL CHELSEA CHIEDE UN PEZZO DI TORTA AI GIORNALISTI IN CONFERENZA STAMPA (OGGI 15 GENNAIO 2017) -Il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, si sta dimostrando un ottimo manager inglese visto che ieri ha portato a casa un'altra vittoria per 3-0 contro il Leicester di Ranieri. Il Chelsea non sembra volersi fermare, dopo la brutta sconfitta contro il Tottenham è tornato in corsa per il titolo della Premier League anche se manca ancora molto tempo alla fine del campionato inglese. Proprio nelle ultime ore Antonio Conte è stato protagonista di alcune voci circa il presunto litigio con Diego Costa che ne ha comportato anche l'esclusione nella partita di ieri contro il Leicester: in conferenza stampa però, il tecnico dei Blues ha smentito categoricamente il litigio. "Diego si è fermato in allenamento, accusando un dolore alla schiena e per tre giorni non ha lavorato, per questo motivo ho deciso di non convocarlo. Ho visto molte speculazioni sulla vicenda, ma è andata così. Se Diego tornerà ad allenarsi vedremo cosa accadrà, non so quanto potrà durare questo suo problema fisico" conclude Antonio Conte. Avrà davvero allontanato le voci su Diego Costa?

