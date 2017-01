Algeria-Zimbabwe/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA ALGERIA-ZIMBABWE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 15 GENNAIO, COPPA D’AFRICA 2017) - Algeria-Zimbabwe si gioca oggi, domenica 15 gennaio alle ore 17,00, presso lo stadio di Franceville per la Coppa d’Africa 2017, nella quale dunque oggi fanno il loro debutto queste due Nazionali. La gara infatti è valida per la prima giornata della fase a gironi, per la precisione nel Gruppo B di cui fanno parte anche il quotato Senegal e l’ostica Tunisia. Per cui si tratta di un incontro che riveste immediatamente una certa importanza visto che i punti messi in palio potrebbero dimostrarsi decisivi per il raggiungimento del passaggio al prossimo turno. Entrambe le contendenti si presentano a questo appuntamento dopo un’accurata preparazione fisica e tattica e soprattutto dopo aver preso parte a delle opportune amichevoli.

L’Algeria nello specifico ha affrontato due volte nell’arco di 4 giorno la Nazionale della Mauritania battendole rispettivamente con il punteggio di 3-1 e 6-0 dimostrando di avere già una buona gamba e soprattutto tutte le carte in regole per poter disputare una Coppa d’Africa da grande protagonista. Lo Zimbabwe ha invece affrontato prima la Costa d’Avorio impattando con il risultato di 0-0 e quindi ha pareggiato con il punteggio di 1-1 contro il Camerun grazie alla rete messa a segno da Ndoro. Insomma, si affrontano due ottime formazioni che potrebbero regalare uno spettacolo calcistico godibile e magari tante emozioni. Per quanto concerne gli scontri diretti, l’ultima sfida tra le due Nazionali risale al 19 giugno del 2005 nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo che si disputò in Germania. All’epoca ci fu pareggio con risultato di 2-2.

Il commissario tecnico dell’Algeria, il belga Leekens, dovrebbe disporre la propria squadra sul terreno di gioco con l’ormai classico 4-3-3. In porta M’Bohi mentre per comporre la linea difensiva verranno utilizzati a sinistra il napoletano Ghoulam, nel mezzo Belkaroui e Mandi mentre a spingere sulla corsia destra toccherà a Khotir Ziti. A centrocampo tanti volti noti dei vari campionati europei ed in particolare con Cari Medjani nel mezzo, sul centrodestra Taider (giocatore del Bologna) e sul centrosinistra Nabil Bentaleb giocate in forza allo Schalke 04. Almeno 5 giocatori per 3 maglie in attacco con Mahrez, fantasista del Leicester Campione d’Inghilterra praticamente certo del proprio posto sulla destra, quindi Slimani altro giocatore del club inglese, Brahimi talento inseguito da mezza Europa ed attualmente nelle fila del Porto, Sofiane Feghouli del West Ham e Yassine Benzia punta del Lille.

Lo Zimbabwe dovrebbe rispondere ugualmente con un 4-3-3 utilizzando tra i pali Mkuruva ed in difesa Bhasera con compiti da classico terzino destro, Zvirekwi sulla fascia sinistra e nel mezzo la coppia formata da Costa e Muoriwa. Davanti alla difesa Malajilla con ai lati Phiri nel ruolo di mezzala di sinistra e Katsande con compiti di mezzala desta. In avanti tridente abbastanza sui generis con l’ottimo Ndoro sulla fronte destro, Mahachi nel mezzo e Rusike sulla sinistra.

Le agenzie di scommesse vedono in questo confronto ufficiale molto favorita l’Algeria la cui vittoria viene pagata 1,6 volte la posta in palio. Decisamente più alte sono le quote relative ad un possibile risultato di parità (3,75) e quello del successo da parte dello Zimbabwe che addirittura arriva a toccare in alcuni casi anche la quota di 7,00. Algeria-Zimbabwe sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d’Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l’applicazione Sky Go.

