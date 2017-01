CALCIOMERCATO INTER / News: le trattative 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS. IDEA GONZALO RODRIGUEZ PER LA DIFESA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il calciomercato estivo dell'Inter inizia già a riscaldarsi. Sul taccuino dei nerazzurri troviamo nomi di primissimo piano, tra cui Marco Verratti, Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. L'attaccante, attualmente al Sassuolo, è finito nel mirino del Liverpool, che potrebbe insidiare i piani di Ausilio. In entrata, come riportato da Repubblica, il nome nuovo è quello di Gonzalo Rodriguez. Il difensore centrale della Fiorentina non ha ancora trovato l'accordo per un rinnovo con i viola, e al termine del campionato potrebbe essere prelevato a parametro zero. Ausilio avrebbe già avuto i primi contatti con l'agente del giocatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AG. ANDREOLLI NON HA FRETTA SUL RINNOVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - In questa sessione di calciomercato invernale l'Inter deve sistemare diversi giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico e della società. Tanti i giocatori in uscita soprattutto in difesa, come Ranocchia e Santon, mentre pare confermata la posizione di uno degli indiziati a partire. Stiamo parlando di Marco Andreolli, centrale difensivo cresciuto nel vivaio interista e tornato a Milano dopo l'esperienza poco fortunata in Spagna al Siviglia, dove aveva riportato un brutto infortunio. Secondo i rumors, Andreolli avrebbe convinto l'Inter a trattenerlo, lasciando invece partire Ranocchia, ed il suo procuratore, l'agente Patrick Bastianelli, ha parlato del suo rinnovo a Tuttomercatoweb.com spiegando di non avere alcuna fretta al riguardo: "Marco è concentrato, adesso, solo a migliorare per ottenere risultati positivi con l'Inter. Pioli ha portato entusiasmo e risultati. Vedo una squadra compatta e determinata a vincere il proprio Scudetto che, adesso, sarebbe il raggiungimento del terzo posto."

