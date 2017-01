CALCIOMERCATO JUVENTUS / News: le trattative di oggi 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MATTIELLO E MANDRAGORA RESTANO IN BIANCONERO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 15 GENNAIO 2017 - La Juventus ha annunciato due “colpi” a sorpresa per il calciomercato invernale. Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, è uscito allo scoperto e in conferenza stampa ha detto esplicitamente che Federico Mattiello e Rolando Mandragora non saranno ceduti. I due giovani, nel corso della stagione, potrebbero dunque diventare due potenziali armi in più nello scacchiere di Allegri. Queste le sue parole riguardo il mercato, con particolare attenzione a Mattiello e Mandragora: “È un giocatore giovane, molto bravo, che ha un test importante, perché giocare all'Inter e a San Siro non è semplice, quindi sarà per lui una prova molto importante. Bernardeschi e Berardi? Sono due talenti, sono giocatori diversi, sono veramente, veramente bravi. Questo fa sì che ora in Italia abbiamo scoperto che in Italia ci sono tanti giocatori italiani che sono bravi. Ci sono sempre stati, non è che si scoprono ora. Mattiello e Mandragora? Restano qui”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INTERESSE PER BENTANCUR ED EMRE CAN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - La Juventus si è aggiudicata un nuovo importante centrocampista con l'arrivo di Rincon dal Genoa in questa sessione di calciomercato invernale ma il venezuelano sembra non essere il solo rinforzo cercato dai bianconeri per quella zona del campo. Mister Allegri ha infatti dovuto rinunciare al belga Axel Witsel a causa delle sirene cinesi che lo hanno convinto a trasferirsi in Oriente, spingendo quindi Marotta e Paratici a cercare un altro mediano. Secondo quanto rivelato dal Daily Star, la Juventus avrebbe sondato il Liverpool a proposito di Emre Can, centrocampista turco capace di giocare anche in difesa messo in panchina da Klopp in questa stagione. La voglia di titolarità di Can però non esclude nemmeno l'arrivo a Torino di Rodrigo Bentancur, interno o trequartista di proprietà del Boca Juniors. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, la Juventus vuole esercitare il diritto di prelazione per giugno su Bentancur pattuito al momento della cessione agli Xeneizes di Tevez, sebbene la dirigenza di Agnelli si stia operando per anticiparne il trasferimento.

