CALCIOMERCATO NAPOLI / News, le trattative di oggi 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. SARRI: NON MI ASPETTO ALTRI RINFORZI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il calciomercato del Napoli è già finito? Probabilmente sì, almeno a sentire le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico degli azzurri Maurizio Sarri. “Il mercato in entrata? La Befana è passata, Babbo Natale anche, non mi aspetto più niente”. Parole secche e chiare, anche se il Napoli potrebbe nascondere qualche altro colpo a sorpresa, come Ciricetti del Benvento. Ad oggi i partenopei possono consolarsi con l'arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa e del giovanissimo Leandrinho dal Ponte Preta. Un “rinforzo” potrebbe essere Arkadiusz Milik, con il polacco pronto a rientrare in campo dopo il brutto infortunio: “Il ragazzo è stato dichiarato guarito – ha detto Sarri - ma deve compiere ancora un percorso e dovremo vedere in quanto tempo riuscirà a mettersi alla pari con gli altri. Ha grande dedizione e professionalità e speriamo che anche per il recupero sportivo ci siano tempi contenuti”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. QUATTRO NOMI PER LA PORTA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - A partire da questa sessione di calciomercato invernale, la dirigenza del Napoli si sta mettendo alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro. Il titolare Pepe Reina è sì affidabile ma non viene certo aiutato dalla carta d'identità visti i 34 anni compiuti e per questo si sta ragionando su un nuovo talento da affiancargli nelle prossime stagioni. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i nomi sul taccuino del direttore sportivo partenopeo Giuntoli non mancano ma si possono ridurre a 4 profili. Se all'estero il Napoli sta seguendo il rendimento del ventiquattrenne belga Koen Casteels, di proprietà dei tedeschi del Wolfsburg con cui non è mai facile trattare, ci sono anche altre opzioni da valutare in Italia. Il Napoli ha infatti messo nel mirino il brasiliano Neto, stanco di fare il secondo di Buffon alla Juventus, ed Alessio Cragno, estremo difensore dell'Under 21 in forza al Benevento ma di proprietà del Cagliari. Un altro talento seguito è Alex Meret, giovane che sta facendo bene in Serie B con la SPAL in prestito dall'Udinese con cui i rapporti sono più che buoni, come dimostra il prestito in Friuli del colombiano Duvan Zapata.

