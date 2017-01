CALCIOMERCATO ROMA / News, le trattative 15 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. DA MANOLAS A FEGHOULI: SPALLETTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il calciomercato della Roma è ancora congelato in attesa dei primi, importanti colpi in entrata. Nel mirino dei giallorossi c'è sempre un esterno offensivo in grado di sostituire Salah: Musonda e Feghouli sono i nomi più caldi. Proprio di loro ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei capitolini, Luciano Spalletti. Queste le sue parole sul mercato della Roma: “Feghouli e Musonda, io li ho iniziati a guardare per vedere quali sono le soluzioni che ci possono dare una mano e dico di sì”. Spalletti ha poi parlato delle possibili cessioni di Manolas e Szczesny: “Si è parlato anche di una possibile cessione di Manolas. Se vedessi la mia società fare le cose per mettersi i soldi sotto al materasso, lì interverrei e faccio casino. Ma se la mia società cerca le soluzioni per trovare la strada e la via di uscita per sopperire a queste difficoltà che avremo, difficoltà oggettive, io sto con loro sempre.. Szczesny? Abbiamo due grandi portieri. Se però Szczesny farà scelte diverse abbiamo un altro grande portiere che lo sostituirà. Abbiamo ancora bisogno di entrambi".

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. C'E' ANCHE IL PSG SU MANOLAS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - In questa sessione di calciomercato invernale la Roma sta cercando di rafforzare il proprio organico con l'acquisto di un esterno offensivo ma, allo stesso tempo, deve fare i conti con l'interesse degli altri grandi club nei confronti dei suoi campioni. Il giocatore giallorosso più chiacchierato è Kostas Manolas, centrale greco dato in uscita già la scorsa estate quando si parlava di un interesse dell'Everton. L'ex Olympiakos non sta vivendo la sua migliore stagione ed a fine anno potrebbe lasciare la Capitale per sposare un'altra causa e le pretendenti non mancano. Se vorranno aggiudicarselo infatti, formazioni come Inter, Arsenal, Everton e Manchester United dovranno sborsare almeno 40 milioni di euro ma emerge una nuova concorrente in queste ore. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Asromalive.it, sulle tracce di Manolas ci sarebbe pure il Paris Saint-Germain che avrebbe chiesto il centrale alla Roma quando i giallorossi hanno sondato il terreno per Jesè Rodriguez, profilo ideale per l'attacco di Spalletti, intavolando un primo abbozzo di trattativa pensando a giu

