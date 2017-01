Cagliari-Genoa/ Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 20^ giornata)

DIRETTA CAGLIARI-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 20^ GIORNATA) - Cagliari-Genoa, diretta dall'arbitro Michael Fabbri, si gioca domenica 15 gennaio alle ore 12:30 e rappresenta dunque il lunch match della ventesima giornata nella Serie A 2016-2017. Guardando la classifica in questa prima giornata di ritorno, con entrambe le formazioni appaiate a 23 punti e con un più che rassicurante +13 sulla zona retrocessione, si capisce come si tratti di una partita fondamentale per entrambe. Chi vince può infatti coltivare ancora qualche speranza di rientrare in corsa per l'Europa, anche se l'impresa apparirebbe comunque difficile anche dopo una vittoria in questo match. Senza dubbio chi ha più da perdere è il Genoa, partito con qualche ambizione europea in questa stagione.

Gli isolani arrivano dalla bruciante sconfitta esterna contro il Milan di Montella, sconfitta maturata proprio negli ultimissimi minuti di gara grazie ad un'azione nata e conclusa sull'asse Lapadula-Bacca. Il Cagliari ora è chiamato a ridare slancio al proprio campionato e spera di farlo in questo match casalingo: nell'ultimo match giocato al Sant'Elia gli isolani hanno avuto la meglio per 4 a 3 contro il Sassuolo di Di Francesco, rifacendosi in parte delle due brucianti sconfitte consecutive patite contro Empoli e Napoli, capaci di vincere 2 a 0 e 5 a 0 rispettivamente al Castellani e al Sant'Elia.

Già solo dai risultati di queste ultime tre partite si comprende come gli isolani siano stati protagonisti finora di un campionato senza dubbio positivo, ma segnato da un rendimento esterno da retrocessione, compensato da un ruolino di marcia che tra le mura amiche è da zona Europa League. Senza dubbio, al di là delle difficoltà ambientali legate al possibile esonero di Rastelli, che rischia per un gioco che non piace ai tifosi e per i rapporti tesi con lo spogliatoio, risulta essere il Genoa in una posizione di classifica diversa rispetto alle aspettative di inizio stagione.

La squadra di Juric dopo la vittoria a Marassi sulla Juventus è incappata in una serie di sconfitte iniziate dopo il pareggio interno contro il Chievo. Il Grifone non vince da 4 turni e senza dubbio le voci di mercato sembrano aver destabilizzato l'ambiente e la squadra pare risentire delle partenze di Rincon e Pavoletti. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta immeritata contro la Roma, capace di passare a Marassi solo grazie ad una autorete, ma nei due turni precedenti Torino (1 a 0 in casa) e Palermo (3 a 4 a Marassi) hanno messo a nudo i difetti attuali della squadra di Juric, ovvero pecche di concentrazione e poca incisività in attacco. Ora arriva il match contro il Cagliari, che dovrà essere affrontato senza Perin, che pochi minuti dopo l'inizo del match contro la Roma si è infortunato ancora una volta e starà fuori fino al termine della stagione.

Più che del match contro il Cagliari, il tecnico Juric ha parlato del mercato di riparazione del Genoa. Se si eccentuano le parole positive espresse relativamente all'innesto di Pinilla, che quasi sicuramente sarà in campo al fianco di Simeone Jr e che è chiamato a sostituire Pavoletti, le scelte della società non sono state troppo condivise. Taarabt viene infatti considerato non ancora pronto a giocare perchè appesantito, mentre su Beghetto e Morosini Juric ha espresso perplessità relativamente al fatto che arrivando dalla Serie B avranno bisogno di almeno sei mesi per capire la realtà della massima serie.

Le quote che l'agenzia di scommesse Snai ha previsto per questa partita ci dicono di un sostanziale equilibrio: la vittoria del Cagliari, contraddistinta dal segno 1, vale infatti 2,60 mentre la vittoria del Genoa (segno 2) vale 2,75. Quote dunque piuttosto vicine; quella che paga maggiormente è il pareggio, che come consuetudine si assesta intorno alle tre volte la somma che deciderete di giocare (in questo caso vale 3,30).

Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta tv soltanto sulla pay tv del satellite: dovete andare nello specifico su Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 e, in assenza di un televisore, tutti gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la partita del Sant'Elia in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.